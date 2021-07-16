Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ

Вадим Карасев

38-летний таец от скуки нацепил на основание своего пениса замок и провел с ним 2 недели, так как потерял ключ, сообщает Daily Mail.

Мать попавшего в ловушку мужчины призналась, что ее сын любит совать свой пенис в маленькие дыры. Женщина объяснила действие своего отпрыска тем, что он якобы "заскучал", не имея девушки и проводя время дома во время пандемии.



Мужчина не смог снять замок со своего пениса самостоятельно и провел с ним 2 недели. В конце концов боль стала настолько невыносимой, что он был вынужден обратиться в ближайший госпиталь.

Медикам пришлось использовать электрический резак, чтобы освободить мужчину. На всю операцию ушло около 30 минут.

"В больнице он страдал от боли и громко кричал, так как его пенис сильно опух. Удаление замка было очень непростым", — отметил один из спасателей, призвав остальных мужчин не повторять ошибку тайца, которому грозила гангрена.

После удаления замка врачи назначили пациенту антибиотики. Тем не менее пенис тайца остался изуродованным.



Как писал NEWSTES, ранее радужная обезьяна пришла в библиотеку с огромным пенисом. Она должна была привить детям любовь к чтению.