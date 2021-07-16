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Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов

Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов

В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов. Соответствующий указ размещен на сайте столичного правительства.

Собянин подчеркнул, что система QR-коды свои задачи выполнила, и сейчас в ней больше нет необходимости, поскольку в статистике заболеваний начала прослеживаться положительная динамика.

"Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости — почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций".

Мэр отметил, что более шести тысяч больничных коек, переведенных ранее в резерв для нужд больных коронавирусом, теперь возвращаются в штатный режим работы. Изменится также формат работы фудкортов и ночных клубов — теперь площадки с фастфудом в торговых центрах и развлекательные заведения и дискотеки вновь смогут начать работу с 19 июля.

Однако столичный градоначальник подчеркнул, что упразднение QR-кодов вовсе не означает снятие и отмену всех остальных ограничительных мер, поэтому еще раз призвал горожан соблюдать все правила безопасности.

Cистему QR-кодов ввели в Москве в конце июня в связи с резким ростом случаев заболевания COVID-19. Так, с 28 июня без них невозможно было попасть внутрь заведений общественного питания и на массовые мероприятия численностью более 500 человек.

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По материалам: uposters.ru

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