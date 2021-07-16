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Суд ЕС встал на сторону Польши по делу об ограничении мощности газопровода OPAL

Суд ЕС встал на сторону Польши по делу об ограничении мощности газопровода OPAL

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии по делу об ограничении мощности газопровода OPAL на 50%. Решение инстанции было опубликовано в четверг, 15 июля.

Суд встал на сторону Польши, по иску которой и была снижена пропускная способность магистрали. Официальный Берлин подал апелляцию еще в октябре 2020 года.

"На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%", — говорится в решении.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине задумали перенять тактику Польши по борьбе с OPAL — официальный Киев намерен теми же методами противостоять "Северному потоку — 2".

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По материалам: uposters.ru

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