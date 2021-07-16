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Умер актер и музыкант Петр Мамонов. Он болел коронавирусом

Умер актер и музыкант Петр Мамонов. Он болел коронавирусом

Не стало артиста, музыканта, поэта и радиоведущего Петра Мамонова: основатель и лидер группы "Звуки Му" ушел из жизни сегодня, 15 июля, в возрасте 70 лет. Об этом СМИ сообщила его супруга Ольга Мамонова, в официальном Instagram-аккаунте Мамонова также появилось сообщение с печальной новостью:

Не стало Петра Николаевича Мамонова. Царство Небесное новопреставленному рабу Божьему Петру.

Последние три недели Мамонов находился в больнице в Коммунарке, где лечился от коронавирусной инфекции. С каждым днем ему становилось хуже: 15 суток он провел в состоянии искусственной комы, последние пять дней был в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, начали отказывать органы.

Накануне смерти Мамонова его супруга сообщила, что уже не верит в чудо:

Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он в коме... Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там...


Петр Мамонов вошел не только в историю новой российской музыки как солист группы "Звуки Му", но и оставил след в российском кинематографе как актер: он сыграл в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и "Царь" Павла Лунгина, "Шапито-шоу" Сергея Лобана и других. Фильм "Остров", в котором Мамонов сыграл юродивого монаха, принес ему награды премий "Золотой орел" и "Ника" за лучшую мужскую роль.


Петр Мамонов в фильме "Остров"


Петр Мамонов и Олег Янковский в фильме "Царь"

Петр Мамонов был дважды женат, у него осталось трое детей и двое внуков. В 90-е годы принял православие, что в корне изменило его взгляды на мир и отношение к творчеству.


 


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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