Умер актер и музыкант Петр Мамонов

Вадим Карасев

Основатель культовой группы "Звуки Му" Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Информацию об этом подтвердила ТАСС его менеджер и жена Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", — заявила собеседница агентства. До этого женщина признавалась, что у нее практически не осталось надежд на выздоровление супруга.



"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", — призналась ранее жена Петра Мамонова Пятому каналу.

Петра Мамонова 27 июня госпитализировали с коронавирусом, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2 июля Петр Мамонов был введен в искусственную кому.

Два года назад Петр Мамонов оказался в реанимации с инфарктом. Тогда артисту провели 2 операции на сердце, после чего выписали.

Напомним, Петр Мамонов является основателем и лидером культовой рок-группы "Звуки Му". При этом артист за свою карьеру снялся в таких кинофильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Пыль", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу" и "Пепел".

Как писал NEWSTES, ранее жена Петра Мамонова рассказала, почему организм артиста "быстро сдался".

