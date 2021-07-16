В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием будущих советников по воспитанию

Лидия Мартынова

Будущие советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые проходят подготовку в Международном детском центре «Артек», присоединились к масштабному командному мероприятию «Нескучные игры РДШ» с участием финалистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», сообщает Минпросвещения России.

Всего в игре приняли участие 300 человек. Цель игры – популяризация новых форм социального проектирования в разных сферах деятельности.

Школьники прошли различные испытания на пяти площадках, которые были посвящены направлениям деятельности Российского движения школьников, связанным с тематикой конкурса «Большая перемена»: «Экология и краеведение», «Наука», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Личностное развитие: творчество и спорт», «Медиа-станция». Участники игры получили опыт эффективной командной работы, а набранные ими баллы будут преобразованы в реальные деньги, которые пойдут на помощь школам Ялты, пострадавшим от недавнего наводнения.

«Самое важное, что нам показывает «Большая перемена»: мы не просто демонстрируем детям их полезность государству, но и рассказываем, что они могут быть нужными, могут сделать много полезного для страны. Это и есть воспитание – когда вы на личном опыте можете показать ребёнку, как правильно», – подчеркнула исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

«Одна из давних традиций международного детского центра – добрые дела. На протяжении всей своей истории «Артек» развивал в детях желание и умение помогать ближнему. И эта работа всегда находила отклик в детских сердцах. Сегодня к ней подключились школьные советники по воспитанию, которые проходят подготовку в «Артеке». Вместе с вожатыми, педагогами и самими артековцами они не просто участвуют в образовательной программе, но и оказывают помощь крымчанам, пострадавшим от последствий разгула стихии. Уверен, что артековские традиции станут важным элементом воспитательных программ, которые будут развивать в школах советники по воспитательной работе», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Подготовка будущих советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями стартовала в «Артеке» в начале марта 2021 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сессии продлятся до 31 августа 2021 года. В ходе 15 сессий подготовку пройдут более 2500 человек из разных регионов страны. На данный момент прошли обучение 1559 человек.

В конкурсе «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – принимают участие более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, среди них 1 129 083 – ученики 5–7-х классов. Цель конкурса – дать возможность каждому ребёнку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.