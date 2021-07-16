В детском лагере на Черноморском побережье стартовала смена по безопасности дорожного движения

Анастасия Иванова

В детском оздоровительном лагере «Нептун» в Краснодарском крае открылась межрегиональная профильная смена юных инспекторов движения «Светофор-2021», информирует Минпросвещения России.

В ней принимают участие более 150 детей из Ростовской области, Курска, Новосибирска и Краснодара. Минпросвещения России выступает координатором проведения профильных смен.

В рамках смены ребята смогут посещать обучающий офис-класс «Безопасность.ПДД», в котором они научатся безопасному поведению на дороге, и по итогам курса получат свидетельство. Кроме того, все желающие смогут стать юными инспекторами движения своего региона.

Проведение профильных смен по безопасности дорожного движения в каждом субъекте Российской Федерации предусмотрено федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».