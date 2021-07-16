В "Единой России" предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания

Вадим Карасев

"Единая Россия" 19 июля проведет совещание с руководством правительства и главами регионов. Участники встречи озвучат свои предложения по снижению стоимости продуктов питания первой необходимости.

Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями "Единой России".

"В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией", – отметил Турчак.

Он добавил, что партия до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.

"Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся", - сказал Турчак.

Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.

"Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим", - сказал он.