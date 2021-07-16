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В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века

В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века

В Цзинане, столице провинции Шаньдун на востоке Китая, археологи обнаружили группу из двенадцати гробниц, относящихся к династии Юань (1271–1368 годы). Надписи, найденные в гробницах, указывают на то, что все они принадлежат к одной знатной семье Гуо, жившей во времена поздней династии Юань. Одиннадцать из двенадцати гробниц изящно украшены фресками и построены из кирпича, одна гробница сделана из камня.

Двенадцать гробниц входят в группу из 35 гробниц разного возраста, обнаруженных на этом месте с момента начала раскопок в апреле. Это самая большая группа кирпичных гробниц времен Юань, обнаруженная в Шаньдуне. Возведенные из кирпича стены делались рельефными при помощи долота. Роспись усиливала трехмерный эффект рельефа. «Гробницы были расположены упорядоченным и, по-видимому, спланированным образом, и некоторые из их владельцев были кровными родственниками, что дало новый материал для изучения устройства семейных кладбищ во времена династии Юань», — говорит директор Цзинаньского археологического института Ли Минь.

Во время раскопок было обнаружено более 60 керамических и фарфоровых изделий, бронзовые зеркала, медные монеты и другие культурные реликвии, которые помогут в изучении материальной культуры во время правления династии Юань в этом регионе и его окрестностях.

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По материалам: polit.ru

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