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В Минздраве назвали побочные реакции после COVID-прививки: когда следует обратиться к врачу

В Минздраве назвали побочные реакции после COVID-прививки: когда следует обратиться к врачу
После проведения вакцинации от коронавируса необходимо обратить внимание на побочные реакции. В Министерстве здравоохранения напомнили, когда следует немедленно обратиться к врачу.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Реакция организма на вакцину - это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.

Вот перечень возможных реакций:

покраснение, боль, отек в месте инъекции,

лихорадка или озноб,

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,

увеличенные лимфатические узлы,

тошнота,

утомляемость,

бессонница,

головокружение.

"Обычно такие реакции проходят за несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - объясняют в Минздраве.

Другой риск при прививке – аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.

След немедленно сообщить семейному врачу, или обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:

судороги,

потеря сознания,

рвота,

сыпь на теле,

сильная боль,

температура свыше 38 градусов,

спутанность речи.

"Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией и требует своевременного лечения", - отмечают в Минздраве.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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