В Минздраве назвали побочные реакции после COVID-прививки: когда следует обратиться к врачу

Алексей Вольцев

После проведения вакцинации от коронавируса необходимо обратить внимание на побочные реакции. В Министерстве здравоохранения напомнили, когда следует немедленно обратиться к врачу.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Реакция организма на вакцину - это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.Вот перечень возможных реакций:покраснение, боль, отек в месте инъекции,лихорадка или озноб,головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,увеличенные лимфатические узлы,тошнота,утомляемость,бессонница,головокружение."Обычно такие реакции проходят за несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - объясняют в Минздраве.Другой риск при прививке – аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.След немедленно сообщить семейному врачу, или обратиться в медицинское учреждение, если у вас после прививки возникли следующие симптомы:судороги,потеря сознания,рвота,сыпь на теле,сильная боль,температура свыше 38 градусов,спутанность речи."Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией и требует своевременного лечения", - отмечают в Минздраве.