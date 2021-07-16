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В Москве к Международному дню шахмат проведут онлайн-турниры и мастер-классы

В Москве к Международному дню шахмат проведут онлайн-турниры и мастер-классы

В Москве к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, проведут онлайн-турниры и мастер-классы, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Мероприятия состоятся 19 и 20 июля.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи познакомит ребят старше восьми лет с правилами игры в шахматы и расскажет, как проводятся турниры. Мастер-класс состоится 19 июля. 

Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» проведут 20 июля мастер-класс «Шахматная игра в хореографии: черное и белое».

Наставники Дома детского творчества на Таганке проведут занятие «Шахматное королевство». На него приглашают ребят старше семи лет. Они смастерят из бумаги и картона черно-белый органайзер, разложат канцелярские принадлежности по клеточкам и сыграют шахматную партию. Занятие состоится 20 июля.

Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» приглашает детей старше пяти лет послушать сказку о шахматах. О тайнах и легендах шахматного мира можно будет узнать 20 июля. Трансляция пройдет на платформе Zoom. 

Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани» расскажут об истории шахмат, знаменитых гроссмейстерах и чемпионах мира. Начало — 20 июля.

Центр творчества имени А.В. Косарева приглашает школьников на шахматный турнир. Соревнования пройдут по швейцарской системе в семь туров с контролем времени — пять минут плюс пять секунд. Для участия нужно до 19 июля зарегистрироваться на сайте, вступить в клуб и заполнить электронную заявку. Турнир пройдет 20 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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