В Москве отменили QR-коды для ресторанов: как отреагировали в сети

Вадим Карасев

Полупустые рестораны снова остаются в прошлом. Благодаря сегодняшней отмене жестких мер, введенных властями в конце июня, теперь снова можно будет ходить в заведения без QR-кода. Spletnik рассказывает, как эту новость встретили в сети.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля в столице отменят систему QR-кодов для ресторанов, введенную из-за коронавируса. Вслед за этим появилась информация, что от QR-кодов отказываются и в Московской области.

В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений. <...> С 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите,

— заявил мэр на заседании, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии,

— высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков реакцию Кремля.

Напомним, что с 28 июня по указу мэра Москвы посещать рестораны могли только привившиеся, обладатели свежих отрицательных ПЦР-тестов или переболевшие в течение полугода.

Отмена мер, почти парализовавших работу ресторанов, снова всколыхнула общественность. Жители Москвы и Подмосковья выражают свою реакцию в социальных сетях. В новом материале Spletnik собрал реакцию обычных людей. Как и при введении QR-кодов, общественность разделилась на тех, кто за эти меры, и тех, кто против них.





Ну вот я и заявила об увольнении — брови соболь (@sobol_eyebrows) July 16, 2021

Сейчас немного хихикаю от того, что коллега вчера шмальнула вакцину и написала мне: я получила QR код и теперь чувствую себя человеком. — брови соболь (@sobol_eyebrows) July 16, 2021

Реакция пользователя сети

В инстаграме пишут про QR-коды: "Они, в общем-то, не были нужны" и "Лучше бы их оставили".

Именно. Главная причина. Точно не забота о здоровье населения — Сергей #РХЧП (@SergeyRHCHP) July 16, 2021

просто пожалели предпринимателей — Оракул (@worldsoforacle) July 16, 2021

Любители пошутить снова взялись за народное творчество и придумали новые мемы.





Реакция людей на отмену QR-кодов

В фейсбуке пишут: "Вот что куар животворящий делает! Моментальное массовое исцеление", "Тех кто писал "Правильно, что ввели!", теперь порвет в лоскуты. Бедные", "Прямо гадание на ромашке: любит? Не любит?..".













Юлия Капустина