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В посольстве США видят серьезный настрой на улучшение инвестклимата в Украине

В посольстве США видят серьезный настрой на улучшение инвестклимата в Украине
Последние действия правительства Украины свидетельствуют о серьезном настрое на улучшение инвестиционного климата, убеждены в посольстве США в Украине.

Об этом заявил заместитель главы миссии посольства США Алан Перселл в ходе мероприятия "Стратегический диалог: увеличение иностранных инвестиций в Украине".

"Мы приветствуем планы правительства Украины по привлечению инвестиций путем развития инфраструктуры и роста возможностей. Недавнее принятие закона об инвестициях и развитие концепта Дія City сигнализирует о том, что правительство серьезно настроено на улучшение инвестиционного климата", - отметил Перселл.
Представитель США добавил, что Украина движется вперед со структурными реформами, и они аплодируют этим изменениям. По его мнению, в Восточной Европе существует много примеров того, как реформированная и благоприятная деловая среда приводила к росту инвестиций.

В то же время американский дипломат обратил внимание, что многие компании не решаются рассматривать Украину как "ценное место" для перемещения существующих предприятий или создания новых.

"Они ссылаются на коррупцию в судах, плохую инфраструктуру, сильную частную заинтересованность и обеспокоенность относительно рейдерства, включая слабую защиту частной собственности, как на главные вызовы для ведения бизнеса", - отметил он.

Перселл подчеркнул, что правительство США при помощи USAID сотрудничает с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе для формирования и имплементации прогрессивной инвестиционной повестки дня в Украине.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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