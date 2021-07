В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"

Вадим Карасев

В последние дни Манхэттен стал центром притяжения всех папарацци Нью-Йорка (впрочем, от недостатка их внимания этот район города не страдал никогда). Причина для этого вполне веская — здесь сейчас проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе".





На съемочной площадке по-прежнему пока лишь главные героини, роли которых исполняют Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. К съемкам сцен, участие в которых примут их коллеги-мужчины Крис Нот, Джон Корбетт и Дэвид Эйгенберг, пока не приступили.





Синтия Никсон

Сериал, получивший название "История продолжается" (And Just Like That), расскажет о жизни старых подруг: Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк. Другой их приятельницы, Саманты Джонс, которую играла Ким Кэттролл, в шоу не появится. От участия она отказалась сама. По слухам, актриса конфликтовала с другими своими коллегами, в частности с Сарой Джессикой Паркер. Однако исполнительница роли Кэрри Брэдшоу слухи об их вражде отрицала.

Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся,— отмечала она.

"Вывести" из шоу героиню Кэттролл создателям сериала труда не составило. Они отметили, что жизнь героинь к 50 годам изменилась, поэтому неудивительно, что с некоторыми людьми они прекратили общение.

Героини попытаются рассказать честную историю о том, как в Нью-Йорке живут женщины за 50. По этой причине отсутствие Саманты в сериале будет довольно органичным, ведь в 50 у вас уже может не быть друзей, с которыми вы были близки в 30,

— объяснял главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс.





Кристин Дэвис

Продолжение сериала будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут каждый. О дате премьеры пока ничего не известно.

Мариана Панкина