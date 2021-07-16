Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"

В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"

В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"

В последние дни Манхэттен стал центром притяжения всех папарацци Нью-Йорка (впрочем, от недостатка их внимания этот район города не страдал никогда). Причина для этого вполне веская — здесь сейчас проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе".


На съемочной площадке по-прежнему пока лишь главные героини, роли которых исполняют Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. К съемкам сцен, участие в которых примут их коллеги-мужчины Крис Нот, Джон Корбетт и Дэвид Эйгенберг, пока не приступили.


Синтия Никсон

Сериал, получивший название "История продолжается" (And Just Like That), расскажет о жизни старых подруг: Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк. Другой их приятельницы, Саманты Джонс, которую играла Ким Кэттролл, в шоу не появится. От участия она отказалась сама. По слухам, актриса конфликтовала с другими своими коллегами, в частности с Сарой Джессикой Паркер. Однако исполнительница роли Кэрри Брэдшоу слухи об их вражде отрицала.

Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся,— отмечала она.

"Вывести" из шоу героиню Кэттролл создателям сериала труда не составило. Они отметили, что жизнь героинь к 50 годам изменилась, поэтому неудивительно, что с некоторыми людьми они прекратили общение.

Героини попытаются рассказать честную историю о том, как в Нью-Йорке живут женщины за 50. По этой причине отсутствие Саманты в сериале будет довольно органичным, ведь в 50 у вас уже может не быть друзей, с которыми вы были близки в 30,

— объяснял главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс.


Кристин Дэвис

Продолжение сериала будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут каждый. О дате премьеры пока ничего не известно.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов
Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов
Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного человека
Исследователи прочитали фразы по мозговым волнам парализованного
В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе"
В сети появились новые фото с Сарой Джессикой Паркер и другими со
Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
Лунный день сегодня 16 июля 2021 года
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В Китае нашли 12 гробниц, принадлежавших одной семье XIV века
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры «Точка роста»
В трех школах Баксана в КЧР появятся новые образовательные центры
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми
"Очень косные": Алексей Кортнев назвал слушателей Баскова и
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Практика открытия жизненного пути с помощью замка
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся пропавшими
Наводнение в Германии унесло жизни 80 человек и 1300 числятся
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке
Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем
Найден рентгеновский пульсар с самым слабым магнитным полем

Топ на сегодня

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов
"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель,
Словения открыла границы для туристов из Украины
Словения открыла границы для туристов из Украины

Еще по теме

В сети появился первый официальный кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон остаются друзьями, несмотря на скандал вокруг "Секса в большом городе 3"
Сара Джессика Паркер анонсировала продолжение сериала «Секс в большом городе» (ФОТО)