В Уфе для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021 построено 19 павильонов

Лидия Мартынова

В Уфе в Парке Молодых профессионалов для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021 построено 19 павильонов, сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан.

Состязания пройдет более чем по 90 компетенциям.

Кроме соревновательной площадки на территории Парка Молодых профессионалов будут расположены телестудия, медиацентр, парковки, вертолетная площадка, благоустроенная зона для отдыха. Для того чтобы снизить дорожный трафик на Рубежной улице во время проведения Чемпионата, сейчас строится дополнительная объездная дорога.

Деловая программа финала пройдёт с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау». В рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнётся система профессионального образования в течение следующих 5–10 лет. Пленарное заседание «Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта» будет посвящено оценке достижений и эффекта деятельности движения за прошедшие девять лет.

В интерактивных зонах на площадках чемпионата посетители смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ. Впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов Республики Башкортостан. Ребятам будут предложены четыре профильных маршрута: «Креативные профессии и образование», «Производство, инженерия и цифровые технологии», «Сфера услуг», «Строительные технологии».

Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.