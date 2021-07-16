В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар

Вадим Карасев

Власти Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар. По мнению авторов "Национальной продовольственной стратегии", такие меры помогут в борьбе с ожирением в стране, дадут возможность предоставлять бесплатное школьное питание и поддержат беднейшие слои населения, пишет Bloomberg.

Также в исследовании говорится, что необходимо в течение 10 лет сократить потребление мяса на 30%. Сумма рекомендуемого налога для оптовой продажи пищевой промышленности и заведений общепита — по £3 ($4,2, или 308 рублей по текущему курсу) за 1 кг сахара и по £6 ($8,3, или 615 рублей) за 1 кг соли. Эти сборы принесут бюджету £3,4 миллиарда ($4,72 миллиарда) в год.

Все полученные средства предлагается направить на финансирование бесплатного школьного питания семьям, чей доход не превышает £20 тысяч ($28 тысяч) в год и на пропаганду здорового питания. Согласно статистике, в стране 64 тысячи преждевременных смертей связаны с неправильными пищевыми привычками, а это обходится государству в 103 миллиарда долларов.

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