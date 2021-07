Военный вертолет США снес фонари и приземлился в центре Бухареста

Вадим Карасев

В Румынии в преддверии празднования Дня ВВС и вывода войск из Афганистана военный вертолет ВВС США Sikorsky UH-60 совершил аварийную посадку. Воздушная машина приземлилась прямо в центре Бухареста.

Известно, что вертолет принадлежал группе, репетировавшей праздничное шоу. Во время пролета над столицей он начал терять высоту и в конце концов сел на развязку на малой скорости.

Дорожные полицейские успели заранее расчистить место, поэтому никто не пострадал. Снесены несколько фонарей, которые в свою очередь упали на автомобили; в районе происшествия не ходит транспорт. Сейчас следователи устанавливают причины аварии, идет подготовка к эвакуации вертолета.

According to pictures taken by several people, the American helicopter began descending from a height immediately after flying over the monument on Aviatorilor Boulevard, knocked down two street lighting poles that fell on two cars. The reason for the landing is currently unknown pic.twitter.com/Lj9Xzr8ogb

— The RAGEX (@theragex) July 15, 2021

