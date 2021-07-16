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Володин: Россия и КНР выступают против создания однополярного мира

Володин: Россия и КНР выступают против создания однополярного мира

18:27  Автор: Ольга Шульга



Россия и Китай — супердержавы, которые смогли выстроить отношения нового типа на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов, при этом обе страны считают, что мир не должен быть и не будет однополярным, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что ровно 20 лет назад президент России Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Спустя два десятилетия взаимный товарооборот России и Китая вырос в 14 раз, в 2020 году он составил 104 миллиарда долларов.

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Сегодня Китай находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров России. Страны успешно работают в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС. Проходят регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, налажен диалог между парламентами и объединениями регионов. 

«Все эти результаты стали возможны благодаря стабильным и прочным отношениям между нашими странами. В первую очередь — благодаря главам государств. Близости подходов России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам. Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов», — отметил спикер.

По словам Володина, главное, в чем сходятся России и КНР — это мнение, «что мир не должен быть и не будет однополярным».

«Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях между странами, уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам», — подчеркнул председатель Госдумы.


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При этом США с рядом западных стран стремятся помешать развитию России и КНР, установить однополярный мир, и в этих попытках регулярно нарушают нормы международного права, вмешиваются в суверенные дела, напомнил спикер.

«Вместо равноправия и справедливости — имперские замашки. Вместо диалога — давление. У них нет партнеров — только вассалы. Им давно стоит понять, что такие действия не приведут к желаемому ими результату. Как бы они этого ни хотели. Мы живем в другой реальности, и навязывание своей воли другим государствам недопустимо», — констатировал Володин.

Политик отметил, что развитие может строиться только на диалоге, обмене опытом, уважении к разным подходам, традициям, менталитету.

«Отношения России и Китая — пример тому. Две сильные державы работают на взаимовыгодных условиях для благополучия граждан своих стран и развития государств», — подытожил он.


#Китай

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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