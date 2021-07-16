Все еще на седьмом небе: Эмма Бантон поделилась новым снимком со свадьбы

Вадим Карасев

45-летняя Эмма Бантон опубликовала новое фото со своей скромной свадьбы с 42-летним певцом Джейдом Джонсом, за которого на днях вышла замуж после 23 лет совместной жизни. На снимке Эмма просто излучает счастье.

Все еще на седьмом небе,

— подписала снимок Эмма.





Фото позволяет поклонникам получше разглядеть свадебное платье Miu Miu, в котором блистала в тот день невеста. Экс-солистка группы Spice Girls выбрала для церемонии короткое платье с длинным шлейфом и прозрачными объемными рукавами. В качестве головного аксессуара Эмма использовала свежие цветы, сплетенные в нежный венок. Ромашки и пионовидные розы составляли и букет невесты, который больше напоминал только что сорванную охапку полевых цветов.





Не обошлось и без традиционных легких локонов в стиле Эммы и гиперобъемных ресниц. В качестве дополнения к образу новоявленная миссис Джонс выбрала игривую подвязку — традиционно ее бросают холостым гостям свадьбы, чтобы определить, кто следующий будет жениться. На фото, должно быть, запечатлен момент подготовки к церемонии, так как Эмма сфотографировалась в ванной комнате.









Джейд Джонс и Эмма Бантон

Экс-"перчинка", а теперь и писательница, Эмма впервые поделилась радостной новостью о долгожданной свадьбе в инстаграме во вторник. На первом фото она запечатлена со своим новоявленным мужем. Джейд на собственной свадьбе выглядел щеголевато и нарядно в эффектном пиджаке Gucci и коричневой шляпе.





Эмма и Джейд вместе уже более 20 лет. Певица как-то объявляла о своей помолвке в 2011 году, но позже высказывалась о нежелании проводить ни религиозную, ни светскую церемонию. Свадьбе суждено было состояться только сейчас. У пары двое сыновей: 13-летний Бо и 10-летний Тейт.





Юлия Капустина