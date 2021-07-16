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Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Еженедельный гороскоп для женщин — это кладезь ценных советов астрологов. С их помощью представительницы всех зодиакальных созвездий смогут без труда привлечь в жизнь необходимые блага и не навлечь на себя проблем.


Эта неделя будет особенной: энергетика звезд и планет настроена позитивно, и тем, кто хочет создать себе успешное будущее, стоит поторопиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru призывают всех женщин без сожаления прощаться со всем, что мешает развитию, тренировать уверенность в себе и ни при каких обстоятельствах не позволять окружающим вмешиваться в свои планы.

Женщина-Овен

Женщины-Овны на этой неделе смогут отвлечься от суеты и погрузиться в себя, чтобы найти ответы на самые важные вопросы. Эта неделя будет прекрасным временем для того, чтобы определиться с приоритетами, обрести уверенность в себе и без сожаления расставаться со всем, что тянет назад и мешает видеть перспективы. Астрологи рекомендуют Овнам прислушаться к себе и не идти на поводу у советчиков, которые вряд ли могут помочь в поиске истины. На пользу пойдут и духовные практики, наполняющие силами и энергией для решительных действий.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов начинается период, когда любая работа будет буквально гореть в руках. Астрологи рекомендуют начать неделю с планирования, чтобы успеть все в срок и не поддаваться желанию взять на себя работу по разным направлениям. Последовательность, своевременный отдых и позитивный настрой станут залогом успеха. Удача будет ждать и в сфере любви. Добиться расположения и обрести гармонию в отношениях дамы смогут благодаря умению слушать собеседников и находить компромиссные решения.


Женщина-Близнецы

Эта неделя подарит женщинам-Близнецам приливы сил для творческой работы. Астрологи рекомендуют быть активными и следовать зову сердца, чтобы раскрыть спящие таланты и привлечь в жизнь успех. Работа будет доставлять удовольствие, если каждый день вставать с улыбкой и проговаривать позитивные фразы, смотрясь в свое отражение. Такая практика усилит обаяние и харизму, необходимые как для общения в деловой среде, так и для привлечения любви.

Женщина-Рак

Астрологи рекомендуют женщинам-Ракам взять инициативу в свои руки и не позволять никому вмешиваться в свою жизнь. Этот период будет позитивным, а значит, настало время для решительных перемен, которые приведут к лучшему. Заговоры на привлечение удачи помогут оказываться в нужном месте в нужное время, а внимание к интуиции позволит обойти стороной неприятности и ловушки судьбы. Дамам этого Знака важно сохранять позитивный настрой, чтобы не огорчаться по пустякам.

Женщина-Лев

Дамы-Львицы смогут обрести уверенность благодаря влиянию звезд и планет. Астрологи рекомендуют представительницам огненного Знака не отказываться от дополнительных нагрузок, благодаря которым получится не только привлечь финансовое благополучие, но и зарекомендовать себя отличными специалистами. Повезет Львицам и в любви, но для этого важна не только харизма, но и умение распознавать людей, чтобы не столкнуться с токсичными личностями.


Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут исполнить свое заветное желание. Сделать это можно разными способами: загадать его на падающую звезду, составить карту желаний или провести обряд по воплощению мечты в реальность. Астрологи рекомендуют представительницам этого Знака верить в свои силы и не опускать руки, быть на позитиве и обязательно защищаться от посторонней энергетики. Благодаря сильным талисманам получится избежать негативного воздействия со стороны.

Женщина-Весы

У женщин-Весов будет прекрасная возможность побороть свои страхи и дурные привычки. Астрологи рекомендуют запастись терпением и тренировать силу воли, чтобы преуспеть во всех сферах жизни и каждый день привлекать позитивные события. Успех будет зависеть от умения приспосабливаться под изменяющиеся обстоятельства, внимания к внутреннему голосу и принятия самостоятельных решений. Идти на поводу у окружения не имеет смысла, поэтому о своих планах лучше не рассказывать никому.

Женщина-Скорпион

Женщин-Скорпионов ждет насыщенная на события неделя, когда потребуется много сил и энергии для воплощения в жизнь смелых планов, завершения работы и привлечения любви. Астрологи рекомендуют женщинам-Скорпионам учиться управлять своей энергией, занимаясь духовными практиками, а также тренировать выдержку, которая пригодится в тот момент, когда нужно выждать момент для активных действий. Такая тактика будет залогом новых свершений и гарантом позитивного будущего.

Женщина-Стрелец

Астрологи рекомендуют женщинам-Стрельцам быть решительными и не терять бдительности. На этой неделе у них появится возможность разрешить старые проблемы и поставить точку в сложном деле, но для этого потребуется выдержка. Не исключены и встречи с прошлым, когда на горизонте будут появляться старые знакомые, а также бывшие партнеры. Дамам этого Знака важно оставаться внимательными, чтобы не быть вовлеченными в новый виток отношений, которые в прошлом уже доставляли проблемы.

Женщина-Козерог


Дамам-Козерогам астрологи рекомендуют внимательно следить за событиями, чтобы не упустить вестников приближающихся перемен. Поймать удачу за хвост поможет не только внимательность, но и умение привлекать позитивные события силой мысли. Не стоит забывать женщинам-Козерогам и о планах на будущее: смелые идеи получат воплощение, если не сомневаться в себе.

Женщина-Водолей

Дам-Водолеев ждет удачная неделя, и сложности будут только в том случае, если они забудут об осторожности. Астрологи предупреждают о вероятности столкновения с токсичными людьми, способными навредить как планам, так и настроению. Это значит, что представительницам этого Знака необходимо уметь распознавать опасных людей, чтобы не оказаться в заложниках у манипуляторов или энергетических вампиров, способных испортить жизнь одним своим присутствием в ней.

Женщина-Рыбы

Рыбы на этой неделе рискуют оказаться во власти мыслей и чувств, разрушающих здоровье и удачу. Им астрологи рекомендуют начать борьбу со страхами и сомнениями, чтобы не позволять эмоциям брать верх над доводами разума. Справиться с таким состоянием помогут дыхательные упражнения, а также умение привлекать позитивные мысли. Именно оптимизм на этой неделе поможет женщинам этого Знака остаться на плаву и справиться с трудностями на пути к счастливой жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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