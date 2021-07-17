4 закона процветания

Вадим Карасев

Процветание — это не только финансовый успех. Это нечто большее, чем просто обладание дорогими вещами. Это образ жизни, образ мышления, полезная привычка. Эксперты рассказали, каким законам нужно следовать, чтобы добиться успеха и процветания.

Обогатиться за счет одних только финансовых талисманов и оберегов у вас не получится. Для этого очень важно иметь нечто большее, чем просто желание. Процветание — это результат вашего выбора, а не то, что предписано судьбой.

Закон бесконечного обмена

Деньги и другие материальные блага не исчезают — они лишь преобразуются в нечто новое. Деньги становятся предметами, эмоциями и воспоминаниями, а ваша работа преобразуется в деньги. Материальные блага не приходят и не уходят просто так. На все есть свои причины. Если у вас сейчас мало денег, это не значит, что вы не процветаете.

Также этот закон напоминает нам о том, что одна форма богатства может плавно перетекать в другую. Знания становятся опытом, а опыт становится деньгами. Деньги мы тратим на новые знания и опыт, которые, в свою очередь, преобразуется снова в деньги. Все зациклено, и этот круг не разорвать.

Закон замещения

Деньги и другие богатства не могут приходить к тому, кто окружен старыми вещами и обладает устаревшими знаниями. Если вы хотите повысить доходы, вам нужно избавиться от старых убеждений и от информации, которая безвозвратно устарела.

Новые вещи не появятся у того, кто окружил себя старым хламом. Новое притягивает новое. Именно поэтому старайтесь избавляться от того, что вам не нужно. Если хочется купить новую одежду, сначала избавьтесь от старой. Если хочется найти новое увлечение, прекратите тратить время на старое.

Закон щедрости и жадности

Щедрость вознаграждается. Щедрые и добрые люди богаты и не имеют проблем с деньгами. Жадные часто становятся бедными и испытывают недостаток в деньгах. Их внутренний голос постоянно твердит: «Этого мало», «Хочу больше». Ненасытность — это то, чего нельзя допускать. Жадные люди достигают чего-то, но потом теряют все до последнего.

Закон справедливости

Не бывает так, что вы работаете сверхурочно, но не получаете ничего. Возможно, что вместо денег вы получите что-то более важное — например, богатый жизненный опыт и великую мудрость.

Тот, кто получает деньги и материальные блага ни за что, впоследствии вынужден будет расплатиться с судьбой за подаренную возможность. Если вам несказанно везет с деньгами, в работе и в бизнесе, значит, нужно пользоваться моментом и стараться больше работать, чтобы закрепить успех. Люди, прожигающие жизнь и только и делающие, что тратящие чужие или свои деньги, рано или поздно падают на самое дно финансовой ямы.

Также стоит помнить о том, что деньги приходят только к тем, у кого есть:

цели;мотивация.

Не бывает так, что человек идет вперед без цели и без энтузиазма, а на его голову падают миллионы. Каждый путь должен быть осознанным.