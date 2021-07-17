Агата Муцениеце, Марина Зудина, Павел Табаков, Михаил Пореченков и другие на открытии кинофестиваля "Горький fest"

Вадим Карасев

В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля нового российского кино "Горький fest", который проводится уже пятый год. Первый юбилей кинофестиваля совпал и с 800-летним юбилеем города Нижний Новгород. Гостями церемонии открытия стали актрисы Марина Зудина, Анна Невская, Юлия Хлынина (член жюри кинофестиваля), Анна Бегунова, Ксения Суркова, Анна Горшкова, Светлана Камынина, актеры Павел Табаков (год назад ставший отцом и также входящий в состав жюри кинофестиваля), Владимир Любимцев, Сергей Шнырев, Павел Ворожцов и другие.

Ведущими церемонии выступили актриса Агата Муцениеце, актер Михаил Тройник и стендап-комик Дмитрий Гаврилов. За музыкальную атмосферу вечера отвечала группа Artemiev с солистом Павлом Артемьевым.

Президентом фестиваля стал актер и народный артист РФ Михаил Пореченков. Во вступительном слове он обратился к зрителям:

Несмотря на все сложности, которые были на этом тернистом пути, мы здесь, вы с нами. Большое спасибо, что вы нас поддерживаете. Кино будет в Нижнем!

Задачей кинофестиваля является предоставление площадки для кинематографистов, на которой они могли бы познакомить зрителя с самыми свежими и важными работами отечественной киноиндустрии. Также это возможность для обучения в рамках киношколы и конкурс с призовым фондом, в котором могут принять участие молодые авторы.





Марина Зудина и Павел Табаков





Михаил Пореченков





Марина Зудина





Анна Невская





Агата Муцениеце





Анна Бегунова





Юлия Хлынина





Марина Зудина





Светлана Камынина





Михаил Тройник





Павел Табаков





Оксана Михеева





Евгения Храповицкая





Ксения Суркова





Юлия Хлынина





Евгения Храповицкая





Агата Муцениеце и Михаил Тройник





Светлана Камынина и Анна НевскаяМарина Зудина, Павел Табаков и Юлия Хлынина





Михаил Тройник и Агата Муцениеце





Анна Невская





Агата Муцениеце





Михаил Тройник и Агата Муцениеце





Юлия Хлынина





Михаил Пореченков с сыном Владимиром Любимцевым





Марина Зудина и Павел Табаков





Михаил Пореченков, Агата Муцениеце и Оксана Михеева





Музыкальная группа ArtemievЮлия Капустина