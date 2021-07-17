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Блейк Лайвли впервые засняли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке

Блейк Лайвли впервые засняли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке

Воспитание троих детей — задача не из легких. Однако 33-летняя Блейк Лайвли справляется с ней отлично. Вчера актриса отправилась на прогулку сразу с тремя дочерьми. Старшие, шестилетняя Джеймс и четырехлетняя Инес, сидели в коляске, а младшую, годовалую Бетти, Блейк несла на руках. Это был первый раз, когда папарацци удалось сфотографировать актрису с тремя детьми.


Нередко с детьми гуляет и их звездный отец — 44-летний Райан Рейнольдс, однако на этот раз он компанию своей семье не составил. Вероятно, актер был занят на работе. Несмотря на специфику профессии, супругам удается совмещать карьеру с родительскими обязанностями. Семью оба они ставят в приоритет. Пока Блейк не задействована в новых проектах, ей удается уделять много времени своим родным.

Несмотря на то что актриса говорила, что с тремя детьми им с Райаном приходится нелегко и разница между воспитанием двоих и троих детей огромная, она тем не менее очень счастлива. Муж ее во всем поддерживает — он обожает проводить с детьми время, много играет с ними и сам многому у них учится.

Они самые способные люди, которых я знаю. Если что-то в моей жизни бывало безумным или страшным, первыми, на кого я опирался, были они, потому что они обладают мудростью, силой и спокойствием. Они смелые. Мне нравится каждая секунда этого приключения,— говорил Рейнольдс.


Блейк Лайвли с дочерью Бетти
Дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса Джеймс и Инес
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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