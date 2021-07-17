Блейк Лайвли впервые засняли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке
Воспитание троих детей — задача не из легких. Однако 33-летняя Блейк Лайвли справляется с ней отлично. Вчера актриса отправилась на прогулку сразу с тремя дочерьми. Старшие, шестилетняя Джеймс и четырехлетняя Инес, сидели в коляске, а младшую, годовалую Бетти, Блейк несла на руках. Это был первый раз, когда папарацци удалось сфотографировать актрису с тремя детьми.
Несмотря на то что актриса говорила, что с тремя детьми им с Райаном приходится нелегко и разница между воспитанием двоих и троих детей огромная, она тем не менее очень счастлива. Муж ее во всем поддерживает — он обожает проводить с детьми время, много играет с ними и сам многому у них учится.
Они самые способные люди, которых я знаю. Если что-то в моей жизни бывало безумным или страшным, первыми, на кого я опирался, были они, потому что они обладают мудростью, силой и спокойствием. Они смелые. Мне нравится каждая секунда этого приключения,— говорил Рейнольдс.