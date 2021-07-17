Центризбирком заверил списки Партии пенсионеров на выборы в Госдуму
17:43 Автор: Виктория Карташева
Источник: ТАСС
Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу, 17 июля, заверила списки кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.
«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 278 человек, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», — говорится в постановлении комиссии.
Ещё одним постановлением Центризбирком заверил список одномандатников от партии по 194 округам. Кроме того, было принято решение об открытии специального избирательного счёта, а также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.
ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Яблоко»
По итогам съезда партии, который состоялся 29 июня, общефедеральную часть списка возглавили председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, руководитель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и глава бюро президиума Андрей Широков. Список разбит на 36 региональных групп.
Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.
В единый день голосования 2021 года помимо выборов в палату состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
#выборы в Госдуму