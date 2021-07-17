Центризбирком заверил списки Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Анастасия Иванова

17:43 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу, 17 июля, заверила списки кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 278 человек, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», — говорится в постановлении комиссии.

Ещё одним постановлением Центризбирком заверил список одномандатников от партии по 194 округам. Кроме того, было принято решение об открытии специального избирательного счёта, а также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Яблоко»

По итогам съезда партии, который состоялся 29 июня, общефедеральную часть списка возглавили председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, руководитель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и глава бюро президиума Андрей Широков. Список разбит на 36 региональных групп.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года помимо выборов в палату состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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