Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Отношения 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека становятся все серьезнее. И если так пойдет и дальше, то свадьба пары действительно не заставит себя долго ждать. Ну а пока влюбленные выбирают себе семейное гнездышко. Вчера пару засняли в элитном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз, где они присматривали дом для покупки.

По словам источников, им особенно приглянулся один особняк стоимостью 65 миллионов долларов. В доме площадью почти три тысячи квадратных метров есть восемь спален, 12 ванных комнат и даже комната для боулинга.





Стоит отметить, что еще недавно Лопес, по словам инсайдеров, присматривала новый дом в Лос-Анджелесе для себя и детей (у звезды есть 12-летние сын Макс и дочь Эмма от брака с Марком Энтони), чтобы жить рядом с Беном, — раньше Дженнифер большую часть времени проводила в Майами. Но, похоже, влюбленные свои планы изменили и решили жить вместе.

Дженнифер и Бен проводят вместе практически каждую ночь, если они не заняты на работе. Они планируют очень скоро съехаться,

— поделился источник.





Говорят, что пара планирует провести всю оставшуюся жизнь вместе, а Бен уже даже готовится сделать Дженнифер предложение. 20 лет назад пара уже была помолвлена, однако тогда до свадьбы дело так и не дошло. Пойдут ли они вместе под венец на этот раз, покажет время.

Они просто счастливы, что нашли друг друга и открыли для себя настоящую любовь, о которой большинство людей могут только мечтать,

— рассказал анонимный источник.





Мариана Панкина