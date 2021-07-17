Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе

Отношения 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека становятся все серьезнее. И если так пойдет и дальше, то свадьба пары действительно не заставит себя долго ждать. Ну а пока влюбленные выбирают себе семейное гнездышко. Вчера пару засняли в элитном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз, где они присматривали дом для покупки.

По словам источников, им особенно приглянулся один особняк стоимостью 65 миллионов долларов. В доме площадью почти три тысячи квадратных метров есть восемь спален, 12 ванных комнат и даже комната для боулинга.


Стоит отметить, что еще недавно Лопес, по словам инсайдеров, присматривала новый дом в Лос-Анджелесе для себя и детей (у звезды есть 12-летние сын Макс и дочь Эмма от брака с Марком Энтони), чтобы жить рядом с Беном, — раньше Дженнифер большую часть времени проводила в Майами. Но, похоже, влюбленные свои планы изменили и решили жить вместе.

Дженнифер и Бен проводят вместе практически каждую ночь, если они не заняты на работе. Они планируют очень скоро съехаться,

— поделился источник.


Говорят, что пара планирует провести всю оставшуюся жизнь вместе, а Бен уже даже готовится сделать Дженнифер предложение. 20 лет назад пара уже была помолвлена, однако тогда до свадьбы дело так и не дошло. Пойдут ли они вместе под венец на этот раз, покажет время.

Они просто счастливы, что нашли друг друга и открыли для себя настоящую любовь, о которой большинство людей могут только мечтать,

— рассказал анонимный источник.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким Кардашьян, до Натальи Водяновой в рекламе смартфона
Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года
Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью
Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью
Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими выборами
Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими
Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне
Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне
Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу криптовалют
Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
В Уфе для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021 построено 19 павильонов
В Уфе для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021

Топ на сегодня

В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Военный вертолет США снес фонари и приземлился в центре Бухареста
Военный вертолет США снес фонари и приземлился в центре Бухареста
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent в Венеции
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent

Еще по теме

Дженнифер Лопес рассказала о сценическом воссоединении со своим бывшим мужем Марком Энтони
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прошлись по бутикам в Беверли-Хиллз: фото
Дженнифер Лопес выступила на сцене со своим бывшим мужем Марком Энтони
Пока все обсуждают ее роман с Дрейком, Дженнифер Лопес проводит время с детьми