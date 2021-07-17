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«Единая Россия» открыла сайт для сбора предложений в народную программу

«Единая Россия» открыла сайт для сбора предложений в народную программу

11:08  Автор: Виктория Карташева



«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений и инициатив для включения в народную программу партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — отметил секретарь Генсовет «Единой России» Андрей Турчак.

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Он пообещал внимательно проанализировать все идеи, которые поступят от граждан, чтобы ни одна инициатива не потерялась и получила своё развитие. 

Так, сайт позволяет принять участие в формировании народной программы двумя способами: проголосовать за уже существующие инициативы или направить свои предложения с помощью специальной формы.

Также это можно сделать и в офлайн-формате в региональной общественной приёмной «Единой России» или у депутата, который избран от того округа, где проживает гражданин.

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Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года помимо выборов в палату состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


#выборы в Госдуму

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По материалам: pnp.ru

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