«Единая Россия» открыла сайт для сбора предложений в народную программу

Влада Некрасова

11:08 Автор: Виктория Карташева

«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений и инициатив для включения в народную программу партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — отметил секретарь Генсовет «Единой России» Андрей Турчак.

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Он пообещал внимательно проанализировать все идеи, которые поступят от граждан, чтобы ни одна инициатива не потерялась и получила своё развитие.

Так, сайт позволяет принять участие в формировании народной программы двумя способами: проголосовать за уже существующие инициативы или направить свои предложения с помощью специальной формы.

Также это можно сделать и в офлайн-формате в региональной общественной приёмной «Единой России» или у депутата, который избран от того округа, где проживает гражданин.

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Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года помимо выборов в палату состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

#выборы в Госдуму

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