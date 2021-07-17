Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

Финансы — это важная сфера жизни, которая для многих из нас стоит на первом месте. Эксперты в области астрологии дали свои советы о том, как можно остаться на плаву или приумножить свои доходы в период с 19 по 25 число.

В целом грядущая неделя обещает быть достаточно успешной, несмотря на то, что недавно финансовые потоки ослабели из-за перехода Меркурия в Рака. Сейчас все устаканилось, и негативная энергетика этой планеты блокируется другими благоприятными событиями. Пользуйтесь самыми сильными талисманами для привлечения денег, чтобы минимизировать вероятность неудач в трудные дни.

Овен

Овнам стоит помнить о том, что самым опасным днем будет суббота. Если и совершать покупки на этой неделе, то точно не в Полнолуние. Вообще, в этот день лучше пользоваться заговорами на удачу, если придется заниматься работой или делами. Воскресенье тоже можно было бы исключить из списка благоприятных дней, но в этот день Меркурий окажется в благоприятном положении, так что если у Овнов есть нерешенные дела и задачи, то можно посвятить себя их решению в последний день недели. В будние дни астрологи рекомендуют почаще обращаться за советом к друзьям.

Телец

Деньги любят тех, кто думает о завтрашнем дне чаще, чем о вчерашнем. Тельцам стоит сосредоточиться на будущем. Можно даже воспользоваться медитацией на создание успешного будущего, чтобы понять, к чему стоит стремиться дальше. Это поможет поставить новые финансовые и рабочие задачи, обрести мотивацию, энтузиазм к работе. Оптимизировать траты и рабочий процесс поможет методичность труда, работа в команде и сосредоточенность на результате. Не стоит отвлекаться на любовь, романтику и побочные дела.

Близнецы

Чаще всего нас всех приводят к бедности не враги и проблемы, а наши собственные вредные привычки. У Близнецов наступает идеальное время для самоанализа. Звезды и планеты помогут осознать, в какие моменты люди данного Знака могли поступить иначе. Самый благоприятный день недели — 22 июля. В этот день все будет способствовать усилению уверенности Близнецов, их финансовой продуктивности. Для повышения доходов астрологи советуют быть более отзывчивыми. Доброта вернется сторицей. Близнецы смогут получить еще больше удачи.

Рак

Эта неделя будет крайне непростой и энергозатратной, но ничего страшного в этом нет, ведь Раки входят в список самых выносливых и стойких Знаков Зодиака. Им удастся преодолеть любые преграды на пути и стать сильнее. Все, что им сейчас необходимо, — это запастись терпением и научиться ждать. Деньги могут и не поплыть к ним в руки, но зато они смогут понять некоторые важные принципы, которым нужно неотступно следовать для достижения финансовых целей. Худшие денежные враги для Раков на этой неделе — лень и прокрастинация.

Лев

У Львов будет очень мало энергии в начале недели, поэтому астрологи не советуют им тратить ее на бесполезные дела. Если придется много работать, можно будет воспользоваться мантрой силы, чтобы быстрее восстанавливаться после тяжелого рабочего дня. Тем Львам, которые недавно достигли отличных результатов в бизнесе или на работе, удастся закрепить успех. Некоторым может показаться, что они остались в проигрыше, но это не так. В период с19 по 25 июля события могут быть непредсказуемыми, как и их последствия. Не нужно спешить с выводами.

Дева

Девы под воздействием звезд и планет могут предаться самоанализу, который может перетечь в самокопание. В целом это хорошо скажется на понимании текущих финансовых проблем и поиске решений, но лучше не увлекаться с путешествиями вглубь сознания. Если не везет с деньгами, исправить это помогут три полезных способа. Если хочется чего-то нового, нужно действовать. Деньги будут любить динамичных и целеустремленных Дев. Главное, чтобы этим людям нравились их текущие задачи и идеи. Мотивация станет главным помощником в вопросах заработка.

Весы

Самое начало недели и суббота для Весов будут проблемными, поскольку их биополе временно ослабнет. Исправить это поможет медитация для усиления энергетики. Также астрологи советуют быть последовательными и не браться за все дела одновременно. Повысить доходы и шансы на успех поможет также наблюдательность. Важно следить за тем, что происходит вокруг. Самыми благоприятными днями для заработков и усердного труда станут четверг и пятница. Про такие дни говорят: «Он целый год кормит». Шансы на успех будут максимальными.

Скорпион

Скорпионам предстоит пережить очень напряженную, но вполне благоприятную неделю. Опасным днем будет только суббота. 24 июля лучше отвлечься от дел и расслабиться. Воскресенье — яркий и позитивный день из-за противостояния Плутона и Меркурия. В это время нужно набраться сил и как следует отдохнуть. Гороскоп отдыха поможет Скорпионам восстановить энергетику и положительно настроиться на новую неделю. Также планеты в период с 19 по 25 число улучшат память этих людей, что даст им возможность преуспеть в получении новых навыков.

Стрелец

Для Стрельцов самым позитивным местом станет их дом. Очень хорошо, если людям этого Знака приходится часто работать в родных стенах. Такая работа будет намного продуктивнее на этой неделе, поэтому принесет больше денег. Также доходы вырастут, если Стрельцы начнут пользоваться лучшими домашними магнитами для денег. Это благоприятное время для творческой деятельности, совершения покупок, ремонта, перестановки мебели. Панацеей от проблем с вдохновением станет общение с новыми людьми, просмотр фильмов и чтение книг.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит опасаться работы и ведения дел с токсичными людьми. Им стоит научиться блокировать негатив людей, которые их не любят. Это важный навык для тех, кто вынужден постоянно работать бок о бок с токсичными личностями. Признаком того, что Козероги идут в верном направлении, будет повышение настроения и появление желания трудиться. Звезды и планеты благосклонны к Козерогам, поэтому неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Если не везет в деньгах и работе, повезет в любви и наоборот.

Водолей

Водолеев могут обманывать, шантажировать. Стоит остерегаться таких людей. Заранее предсказать, кто настроен положительно, а кто — отрицательно, поможет интуиция. Дело в том, что Водолеи входят в число самых проницательных Знаков Зодиака. Они могут распознавать ложь и притворство, а многие пойдут на это ради финансовой наживы. Окружающие люди будут ждать от Водолеев доброты и отзывчивости, но далеко не все этого заслуживают. Придется научиться разбираться в людях, чтобы не попасть в финансовую яму.

Рыбы

У Рыб, вероятно, все мысли будут о работе. Для многих представителей этого Знака наступает период, когда важно полностью отдавать себя труду и делам. Заговоры на работу помогут стать продуктивнее и мудрее. Также астрологи отмечают, что на этой неделе Рыб будут встречать по одежке. Важным будет только самое первое впечатление. От него зависит будущее их идей и целей. В будние дни нужно научиться брать паузу. Отдых крайне важен, ведь без него можно легко перегореть и потерять финансовую удачу.