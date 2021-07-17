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Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2

Геймер выложил на форуме игры секретную документацию от британского танка Challenger 2
Challenger 2 в игре War Thunder

Пользователь выложил в сети засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы убедить разработчиков улучшить точность его дизайна в игре War Thunder.

Как сообщает UK Defence Journal, геймер представился на форуме игры командиром такого танка и опубликовал выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP). Таким образом он хотел доказать, что разработчики неверно смоделировали Challenger 2 в игре, сделав его более уязвимым, чем он есть в действительности.

Издание отмечает, что на опубликованных фрагментах документа был зачеркнут гриф секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Часть текста оставалась закрытой. Однако разработчики отказались обсуждать документ, а модератор сообщил, что студия получила письменное подтверждение от министерства обороны Великобритании, что документ все еще засекречен.

War Thunder — многопользовательский симулятор боевых действий от российской компании Gaijin Entertainment, вышедший в 2012 году. Это одна из немногих экшн-игр, где в одном бою могут встретиться флот, авиация и танковые войска. В ней также есть режим танкового боя, максимально приближенный к реальному, в котором практически любой танк можно уничтожить с одного точного выстрела.

Как писал Ruposters, американские танкисты в первые месяцы пандемии отрабатывали боевые навыки в игре War Thunder.

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По материалам: uposters.ru

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