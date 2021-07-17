Из федерального списка ЛДПР на выборы в Госдуму исключили четырёх кандидатов

Алексей Вольцев

18:27 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу, 17 июля, приняла постановление об исключении четырёх кандидатов из заверенного федерального списка ЛДПР для участия в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС.

В соответствии с протоколом, из партийного списка исключили Алексея Бычкова, Сергея Абельцева, Владимира Бутенко и Андрея Хромова. Это было сделано на основании решения высшего совета партии от 14 и 15 июля.

Центризбирком России на заседании 7 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов ЛДПР в количестве 217 человек. В общефедеральную часть вошли 15 человек, её возглавил лидер партии Владимир Жириновский.

ЦИК заверил партийный список ЛДПР на выборы в Госдуму

Список партии разделен на 58 региональных групп. Кроме того, ЦИК также заверил список кандидатов от партии по 225 одномандатным округам.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года помимо выборов в палату состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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