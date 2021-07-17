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"Яндекс" купил банк

"Яндекс" купил банк

"Яндекс" завершил сделку по приобретению банка "Акрополь", став его единственным акционером, сообщила пресс-служба компании.

Сделка была закрыта после одобрения Банком России. Ее сумма составила 1,1 млрд рублей, 75 млн из которых стали премией к капиталу за покупку.

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь". В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую.

Компания намерена использовать банковские лицензии, полученные в результате этой сделки, для развития своих финансовых сервисов и запуска новых продуктов для пользователей и партнеров.

Как писал Ruposters, "Яндекс" подал заявку на покупку "Акрополя" 28 апреля. Таким образом, на получение всех необходимым разрешений и закрытие сделки ушло менее трех месяцев.

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По материалам: uposters.ru

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