Кабмин дополнит критерии создания особых экономических зон

Лидия Мартынова

12:55 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

Критерии создания особых экономических зон дополнят положениями, предполагающими повышение эффективности этого инструмента развития территорий. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Так, документ фиксирует, что соотношение между госинвестициями и частными инвестициями в инфраструктуру ОЭЗ должно составлять 1 к 5.

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Кроме того, будет установлено требование к минимальному количеству резидентов. Если объём инвестиций составит от 8 до 20 миллиардов, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. Если объём вложений превышает 20 миллиардов, резидент может быть один.

В Правительстве предполагают, что корректировка критериев поможет более эффективно расходовать бюджетные средства, а также позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств.

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Ранее сообщалось, что в Новгородской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа, на территории которой будут работать предприятия по производству лекарств. В кабмине уточнили, что территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Региональные власти займутся её дальнейшим обустройством, стоимость этих работ оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

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