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Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему отказала

Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему отказала

После того, как 35-летняя Ирина Шейк отказала 44-летнему Канье Уэсту в свидании (рэпер приглашал ее составить ему компанию в поездке на модный показ в Париж), он решил развеяться. Очевидцы увидели его, когда он развлекался с друзьями в Сан-Франциско. Несмотря на то, что роман топ-модели и рэпера угас, и Ирина предложила остаться друзьями, Канье Уэст был в "действительно хорошем настроении". По словам инсайдера изданию Us Weekly, Канье неплохо проводил время.

Музыкант и обладатель "Грэмми" встретился с группой приятелей в клубе Smoke в Сан-Франциско в среду, чтобы посмотреть баскетбольный матч в финале NBA. Уэст, по словам очевидца, был "расслаблен и доволен" на протяжении всего вечера. В какой-то момент Канье встал и произнес проникновенную речь, в которой выразил свою признательность баскетболисту Крису Полу, который все еще выкладывается в лиге спустя 15 лет.

Он произнес довольно мощную речь,

 — поделился источник, сравнивая этот момент с воскресной проповедью.


Канье Уэст

Незадолго до его поездки в Калифорнию инсайдеры сообщали, что едва начавшийся роман Канье с Ириной Шейк угас.  

Канье и Ирина больше не общаются так часто. Она хочет остаться в дружеских отношениях и поддерживать общение, но она немного отстраняется,

— сообщило издание Page Six, ссылаясь на источник в окружении экс-пары.


Ирина Шейк

Канье и Ирина были друзьями в течение нескольких лет, Ирина даже принимала участие в съемках клипа рэпера. Слухи об их романтических отношениях стали появляться после разрыва Уэста с Ким Кардашьян. В феврале 40-летняя звезда реалити-шоу подала на развод с Канье после почти семи лет брака. Сейчас родители добиваются совместной опеки над детьми: семилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и двухлетним Псалмом. Сообщалось, что экс-супруга музыканта не против отношений Канье с Ириной.


У Ирины, в свою очередь, с 46-летним актером Брэдли Купером есть четырехлетняя дочь Лея. В отличие от Канье с Ким, экс-паре удалось мирно договориться о совместной опеке над девочкой. Родители проводит время с дочерью в мире и согласии. Инсайдеры отмечают, что Брэдли и Ирине разрыв явно пошел на пользу.  


Ким Кардашьян и Канье Уэст


Ирина Шейк и Брэдли Купер


Канье Уэст и Ким Кардашьян со своими детьми
Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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