Канны-2021: российский режиссер Кира Коваленко получила приз Каннского кинофестиваля
74-й Каннский кинофестиваль подходит к своему финалу, и под занавес представители российской киноиндустрии получили отличную новость. Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) победил в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило жюри во главе с британским режиссером Андреа Арнольдом.
Из-за того, что Кира не смогла присутствовать на церемонии, продюсер фильма Александр Роднянский получил награду за нее. Принимая заветный приз в зале "Дебюсси", он сказал:
К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас <...> Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма.
В своем инстаграме продюсер дополнил:
Гран-при наш! Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссера!
Видео с церемонии награждения в Каннах опубликовал в фейсбуке кинокритик Антон Долин, порадовавшись за успех картины.
Лента "Разжимая кулаки" рассказывает о проблеме ухода детей от чрезмерной родительской опеки. Действие происходит в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, в котором живет главный герой, воспитывающий дочь и сыновей. Дети мечтают сбежать от гиперопеки отца и жить самостоятельной жизнью, так как тот слишком строг с ними.
Главную роль в фильме исполнили актриса Милана Агузарова, дебютировавшая в большом кино, и народный артист республики Северная Осетия Алик Караев. Ранее режиссер картины Кира Коваленко делилась тем, что вдохновило ее на создание фильма:
Первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом.
"Разжимая кулаки" — второй полнометражный фильм молодого режиссера Киры Коваленко после картины "Софичка", которая вышла в 2016 году.
В той же конкурсной программе был представлен фильм еще одного российского режиссера Алексея Германа— младшего "Дело". В основной программе Россию также представляла картина "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова.