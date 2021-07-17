Канны-2021: российский режиссер Кира Коваленко получила приз Каннского кинофестиваля

Вадим Карасев

74-й Каннский кинофестиваль подходит к своему финалу, и под занавес представители российской киноиндустрии получили отличную новость. Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) победил в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило жюри во главе с британским режиссером Андреа Арнольдом.





Александр Роднянский, Милана Агузарова и Кира Коваленко

Из-за того, что Кира не смогла присутствовать на церемонии, продюсер фильма Александр Роднянский получил награду за нее. Принимая заветный приз в зале "Дебюсси", он сказал:

К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас <...> Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма.

В своем инстаграме продюсер дополнил:

Гран-при наш! Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов. Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссера!

Видео с церемонии награждения в Каннах опубликовал в фейсбуке кинокритик Антон Долин, порадовавшись за успех картины.





Лента "Разжимая кулаки" рассказывает о проблеме ухода детей от чрезмерной родительской опеки. Действие происходит в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии, в котором живет главный герой, воспитывающий дочь и сыновей. Дети мечтают сбежать от гиперопеки отца и жить самостоятельной жизнью, так как тот слишком строг с ними.





Главную роль в фильме исполнили актриса Милана Агузарова, дебютировавшая в большом кино, и народный артист республики Северная Осетия Алик Караев. Ранее режиссер картины Кира Коваленко делилась тем, что вдохновило ее на создание фильма:

Первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом.





Постер фильма "Разжимая кулаки"

"Разжимая кулаки" — второй полнометражный фильм молодого режиссера Киры Коваленко после картины "Софичка", которая вышла в 2016 году.

В той же конкурсной программе был представлен фильм еще одного российского режиссера Алексея Германа— младшего "Дело". В основной программе Россию также представляла картина "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова.





Кадр со съемок фильма "Разжимая кулаки"Кадр со съемок фильма "Разжимая кулаки"Юлия Капустина