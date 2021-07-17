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Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд

Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд

74-й Каннский кинофестиваль близится к своему завершению. Больше недели мы с вами внимательно следили за красной ковровой дорожкой и оценивали звездные образы. Скоро мы поведем итоги и выберем лучший наряд всего фестиваля. У гостей вчерашних премьер еще есть шанс стать финалистами. В новой подборке выбираем лучший образ с показов фильмов "Франция" и "Память", которые состоялись вчера вечером.

Джорджина Родригес, хотя и не имеет прямого отношения к кинематографу, всегда желанная гостья на европейских кинофестивалях (она регулярно посещает и Канны, и Венецию). Девушка Криштиану Роналду давно стала настоящей звездой инстаграма, где у нее уже 26 миллионов подписчиков. Своим новым выходом Джорджина подала хороший пример следования осознанной моде, ведь она выбрала платье Jean Paul Gaultier из весенней кутюрной коллекции 2010 года.

А вот слишком пышных платьев, которые мы уже видели ранее, на этот раз почти не было. Наоборот, популярным фасоном на этот раз стали платья-комбинации — в таких пришли Хана Кросс и Эльза Зильберштейн.


Джорджина Родригес в Jean Paul Gaultier







Стелла Максвелл в Alberta Ferretti






Эльза Зильберштейн в Ralph Lauren




Хана Кросс в Boss




Кэт Грэм в Pinko




Кимберли Гарнер в La Metamorphose




Тамара Калинич в Oscar de la Renta




Нибар Мадар в Galia Lahav





Онор Суинтон Бирн в Gucci



Канны-2021: лучший вечерний образ 15 июля


Джорджина Родригес в Jean Paul GaultierСтелла Максвелл в Alberta FerrettiЭльза Зильберштейн в Ralph LaurenХана Кросс в BossКэт Грэм в PinkoКимберли Гарнер в La MetamorphoseТамара Калинич в Oscar de la RentaНибар Мадар в Galia LahavОнор Суинтон Бирн в Gucci
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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