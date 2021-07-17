Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд

Вадим Карасев

74-й Каннский кинофестиваль близится к своему завершению. Больше недели мы с вами внимательно следили за красной ковровой дорожкой и оценивали звездные образы. Скоро мы поведем итоги и выберем лучший наряд всего фестиваля. У гостей вчерашних премьер еще есть шанс стать финалистами. В новой подборке выбираем лучший образ с показов фильмов "Франция" и "Память", которые состоялись вчера вечером.

Джорджина Родригес, хотя и не имеет прямого отношения к кинематографу, всегда желанная гостья на европейских кинофестивалях (она регулярно посещает и Канны, и Венецию). Девушка Криштиану Роналду давно стала настоящей звездой инстаграма, где у нее уже 26 миллионов подписчиков. Своим новым выходом Джорджина подала хороший пример следования осознанной моде, ведь она выбрала платье Jean Paul Gaultier из весенней кутюрной коллекции 2010 года.

А вот слишком пышных платьев, которые мы уже видели ранее, на этот раз почти не было. Наоборот, популярным фасоном на этот раз стали платья-комбинации — в таких пришли Хана Кросс и Эльза Зильберштейн.





Джорджина Родригес в Jean Paul Gaultier

























Стелла Максвелл в Alberta Ferretti





















Эльза Зильберштейн в Ralph Lauren













Хана Кросс в Boss













Кэт Грэм в Pinko













Кимберли Гарнер в La Metamorphose













Тамара Калинич в Oscar de la Renta













Нибар Мадар в Galia Lahav

















Онор Суинтон Бирн в Gucci









Канны-2021: лучший вечерний образ 15 июля

Джорджина Родригес в Jean Paul GaultierСтелла Максвелл в Alberta FerrettiЭльза Зильберштейн в Ralph LaurenХана Кросс в BossКэт Грэм в PinkoКимберли Гарнер в La MetamorphoseТамара Калинич в Oscar de la RentaНибар Мадар в Galia LahavОнор Суинтон Бирн в GucciНадя Бесчетникова