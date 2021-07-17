Киев раскритиковал переговоры Байдена и Меркель по СП-2
Украина выразила недовольство тем, что лидеры США и Германии не пришли к конкретным договоренностям по поводу противодействия угрозам, которые якобы несет для Украины "Северный поток - 2".
Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский приветствует усилия канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена "по урегулированию кризиса", связанного со строительством газопровода. При этом Зеленский недоволен отсутствием конкретных шагов с их стороны.
Он напомнил, что Байден и Меркель подписали декларацию, в которой пообещали защищать права и достоинства всех людей и противостоять несправедливости и неравенству во всем мире. "Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров, которого цитирует сайт президента Украины.
Как писал Ruposters, Зеленский захотел обсуждать "Северный поток - 2" в нормандском формате.