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"Конь с сиськами": Собчак без лифчика удивила подписчиков, показав на улице торчащие соски

"Конь с сиськами": Собчак без лифчика удивила подписчиков, показав на улице торчащие соски

39-летняя Ксения Собчак опубликовала на своей странице в инстаграме пикантное фото, засветив свои соски.

Ксения Собчак в настоящее время наслаждается отдыхом в Европе. Звезда отправилась в Италию, выложив оттуда фото без нижнего белья.

"Ну что, мне было тут хорошо)) Главное гастрономическое потрясение жизни случилось неожиданно. шоколадная пицца в местном Бокончино свела меня с ума. Причем словосочетание "шоколадная пицца" звучит отвратительно, на мой вкус. Но стоит ее попробовать - и прости прощай мои часы трудов", - подписала фото звезда.

Пользователи сети отреагировали на прозрачное платье супруги Константина Богомолова, открывающее взору грудь звезды.

Торчащие соски довольной Ксении Собчак удивили ее подписчиков, поделившихся своими впечатлениями в комментариях.

"Конь с сиськами", "Так я бы сказал сексуально!", "Ну и платье!", "Очередной раз убеждаюсь, что маленькая грудь это красиво", "Мужика Ксюша", - цитирует пользователей "Экспресс газета".

Как писал ранее NEWSTES, трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак.

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По материалам: uposters.ru

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