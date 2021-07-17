Кто родился 17 июля

Лидия Мартынова

00:45 Автор: Ирина Макеева

Евгений Евгеньевич Марченко (49 лет), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Избирался депутатом муниципального совета Санкт-Петербурга №33 «Большая Охта» и Законодательного Собрания города. Занимал должность заместителя председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ по работе с органами государственной власти и муниципальными образованиями.

Валерий Николаевич Васильев (56 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Возглавлял Ивановский парашютный завод «Полёт», был начальником Управления дорожного хозяйства Ивановской области «Ивавтодор». Избирался депутатом Ивановской областной Думы, занимал должность заместителя председателя парламента.

С марта 2011 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Ивановской области.

А ещё в этот день родились:

Андрей Александрович Фурсенко (72 года), помощник Президента РФ. Возглавлял Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга. Занимал должности заместителя, первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ. Около 10 лет возглавлял министерство образования и науки РФ.

С 21 мая 2012 года является помощником Президента РФ.

Андрей Фурсенко — автор более 100 научных трудов, в том числе посвящённых технологической инновационной деятельности и финансированию научно-технической сферы.

Алексей Юрьевич Русских (53 года), временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области. Занимал руководящие посты в различных компаниях, в частности в ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ГУП «Дорпрогресс». Избирался депутатом Государственной Думы V, VI, VII созывов. В 2018-2021 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Московской области, являлся заместителем председателя Комитета СФ по экономической политике.

8 апреля 2021 года Алексей Русских указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.

Летсие III (58 лет), король Лесото. Сын короля Мошеше II и королевы-матери Мамохато Беренг Сееисо. Впервые занял престол в 1990 году, после того как под давлением военных его отец был низложен и вынужден бежать в Великобританию. Спустя пять лет Мошеше II был восстановлен на престоле. В январе 1996 года он погиб в автокатастрофе, а Летсие III вновь стал королем.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. Возглавляла министерство по делам женщин и молодежи, а также по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов. В 2000 году заняла пост председателя Христианско-демократического союза.

В 2005 году была избрана федеральным канцлером ФРГ. Ангела Меркель — первая женщина в истории страны, занявшая эту должность.

Антониу Кошта (60 лет), премьер-министр Португалии. Избирался депутатом парламента страны и Европейского парламента. В разные годы занимал должности госсекретаря по делам парламента, министра по делам парламента и министра юстиции. Трижды избирался мэром Лиссабона.

В 2015 году был назначен премьер-министром Португалии.

Хуан Антонио Брисеньо (61 год), премьер-министр Белиза. Избирался в Палату представителей страны (нижняя палата парламента). Занимал должности заместителя премьер-министра и министра природных ресурсов и окружающей среды.

В марте 2008 года был избран лидером Народной объединённой партии Белиза. После победы партии, в ноябре 2020 года, на всеобщих выборах Хуан Брисеньо возглавил кабинет министров страны.

Алексей Львович Рыбников (76 лет), советский и российский композитор. Народный артист РФ. Увлекаться музыкой начал ещё в детстве: в 8 лет он написал несколько фортепианных пьес, а в 11 лет — балет «Кот в сапогах».

Более полувека Алексей Рыбников создает музыку для кино. Его первым опытом стал короткометражный фильм Павла Арсенова «Лёлька» (1966). Композитор написал музыку к более чем 150 картинам. Среди них, «Остров сокровищ», «Усатый нянь», «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось…».

Известность Алексею Рыбникову принесли рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» и «Война и мир».

В 1992 году композитор основал и возглавил Театр Алексея Рыбникова.

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