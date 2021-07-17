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"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах раскритиковали в Сети

"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах раскритиковали в Сети

41-летняя Виктория Боня в очередной раз появилась на красной дорожке в Каннах. Располневшая звезда шокировала своих поклонников.

На этот раз светская львица заявилась на Каннский фестиваль в бриллиантах и черном платье в пол с пышной талией.

"Но для меня Каннский кинофестиваль — это немного иная история, это мои отношения с людьми, брендами, партнерами, которые знают меня лично и очень вдохновлены моей историей, моими человеческими качествами, если хотите, но это именно об этом", — рассказала Виктория Боня в инстаграме.

Многие поклонники решили, что звезда надела платье не по размеру. Также некоторые сочли, что светская львица заметно располнела.

"Лишний вес видно. Неуверенность. Платье из 90-х, не современное. Не для фигуры, не для красоты, ничего не подчеркивает", "Поправилась так прилично…", "Если честно, то не очень выглядит", "Верхняя часть платья очень полнит", "Боже, что стало с красивой женщиной. Канны ржут. Кто ее нарядил в это. Вика, вы сами не видите, что это платье вас уродует?", "Вика, такое ощущение, что на вас платье не по размеру. С другого плеча. Это выглядит смешно и нелепо. А те, кто выдал вам этот наряд, вас выставили на посмешище", — цитирует пользователей Сети "Комсомольская правда".[/b][b]

Стоит отметить, первое появление на Каннском фестивале оставило у Виктории Бони неприятные воспоминания. В 2019 году там награждали самых влиятельных блогеров, в числе которых и оказалась россиянка. "Я не мечтала попасть на Каннский фестиваль. Не мечтала получить награду, быть на обложках международных журналов. Для меня это было что-то невероятное. Но я получила там не только награду", — призналась звезда.

Швейцарская компания премиум-класса Chopard тогда предоставила Виктории Боне особое украшение. "Этот сет от Сhopard с красной дорожки тоже купили через два дня. Люди пришли с моим фото в бутик", — похвасталась блогерша.

Однако вскоре аноним прислал руководству компании письмо с оскорбительными заявлениями в адрес телеведущей, едва не разрушившее ее репутацию. "Пока я счастливая иду по красной дорожке, в Сhopard приходит письмо о том, что в их украшениях в Каннах ходит какая-то русская шлюха. Они писали: "Вы что! Ее выгнали из страны, а вы надеваете на нее свои украшения", — поведала Виктория Боня.

Как отметила звезда, из-за подлой выходки хейтеров у нее все внутри оборвалось. Виктория Боня хотела спрятаться и не знала, что ей делать.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня выставила напоказ огромную грудь, продемонстрировав торчащие соски.

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По материалам: uposters.ru

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