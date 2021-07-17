Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

Любовь невероятно важна, но ее порой бывает очень сложно как искать и поддерживать, так и забывать. Астрологи рассказали, как и чем нам будут помогать или мешать в амурных делах звезды.

У каждого из нас есть свои темные и светлые стороны характера. На этой неделе ночные светила постараются сделать так, чтобы в нас преобладало что-то доброе и хорошее. Это благоприятное время для знакомств и для попыток создать новые отношения, перевести их на более высокий уровень.

Овен

У Овнов начинается время, в которое они будут на гребне любовной волны. С ними постоянно будут хотеть знакомиться, они окажутся в центре внимания. Это можно использовать в своих целях, но лучше не торопиться. Перед началом новых отношений лучше проверять совместимость с тем или иным человеком.

Телец

Чтобы больше нравиться противоположному полу, Тельцам следует на этой неделе бороться с беспокойством и повышать настроение. Пять полезных техник в этом плане станут лучшими помощниками. В хорошем настроении будет проще провоцировать людей на знакомства и проще общаться в целом.

Близнецы

Близнецам, которые испытывают одиночество, астрологи советуют ознакомиться с семью золотыми правилами притяжения любви. Всем, кто уже нашел любовь, желательно как можно больше времени проводить со второй половинкой, детьми и семьей в целом. Это то время, когда близкие требуют внимания.

Рак

Ракам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Если эти люди хотят преуспеть в любви, им стоит освободиться от побочных и неприятных мыслей, переживаний. Спокойствие и позитив дадут им притягательность и сделают их в разы продуктивнее при знакомствах и на свиданиях.

Лев

В жизни одиноких Львов может появиться человек, связанный с ними кармой. Это будет не просто приятный знакомый, а тот, кто был послан судьбой. На это могут указывать четыре признака, о которых нужно помнить все время. В амурной сфере неделя обещает быть довольно насыщенной и интересной.

Дева

У любовного счастья Дев на этой неделе может быть много врагов. Они будут и у тех, кто одинок, и у тех, кто находится в отношениях или в браке. Нужно почаще пользоваться приемами энергетической защиты. Так манипуляторы и токсичные люди не смогут оказывать мощное влияние на их биополе.

Весы

Весам лучше поменьше общаться с агрессивными Знаками Зодиака, иначе они рискуют набраться от них негативной энергии, которая напрочь убьет всю харизму. Общение с приятными людьми или уединение даст Весам возможность сохранить свое мощнейшее природное обаяние и оставить открытыми все любовные двери.

Скорпион

Скорпионы могут попадать в передряги и встречать на пути трудности в других сферах, поэтому перед свиданиями или знакомством с людьми им стоит пользоваться методикой холотропного дыхания. Оно успокоит и улучшит настроение. Скорпионов ожидает удача в амурной сфере, так что им не стоит сидеть без дела.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе будет преследовать удача в любви. Чтобы значительно повысить свои шансы на успех, им стоит пользоваться сильными практиками по привлечению любви. Всем, кто уже успел найти вторую половинку, астрологи рекомендуют одарить близкого человека вниманием и заботой.

Козерог

В семейной и любовной жизни Козерогов ожидают некоторые неурядицы в начале недели 24 июля в Полнолуние. Справиться с ними им поможет здравый смысл и логика, ведь они относятся к самым мудрым Знакам Зодиака. Главное — не торопиться с принятием решений и идти на компромиссы.

Водолей

Флирт, романтика, любовь и общение с противоположным полом в целом поможет Водолеям на этой неделе поднять себе настроение. Если не получится сделать это при помощи любовных приключений, то полезными будут три особые техники. Всем, кто состоит в отношениях, полезно будет отправиться в отпуск с любимым человеком.

Рыбы

Рыбам на этой неделе важно избавиться от этих семи вещей, чтобы стать счастливее. Также можно заканчивать изжившие себя отношения, проводить время в уединении. Если и знакомиться с кем-то, то в интернете. Не нужно торопиться и слишком быстро открывать свою душу первому встречному.