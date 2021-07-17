Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 17 июля 2021 года

Лунный день сегодня 17 июля 2021 года

Энергетика ночного светила сильна, и чтобы использовать ее себе во благо, важно прислушиваться к советам астрологов. Ежедневные рекомендации помогут найти путь к успеху, сэкономив время и силы.


Сегодняшний день будет весьма продуктивным для тех, кто хочет преуспеть в деловой среде. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что смелые идеи можно воплощать в жизнь именно в эту субботу, и они получат максимальную поддержку от ночного светила.

Фаза Луны: 8 лунный день начнется с 13:03 по московскому времени. Растущая Луна в Весах — время для решения сложных задач, накопления знаний и применения их на практике. При условии самоорганизованности эти сутки пройдут без проблем.

Магнитные бури 17 июля: Солнце продолжает радовать отсутствием серьезной активности. Магнитных бурь на субботний день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


претворение в жизнь планов;
деловое сотрудничество;
активность;
целеустремленность;
хорошее настроение;
ответственность.

Что отпугнет успех в этот день


прокрастинация;
сомнения и страхи;
импульсивность.

Домашние дела по лунному календарю

Субботний день — идеальное время для преображений, и астрологи рекомендуют не откладывать запланированных домашних дел. В эти сутки удача ждет тех, кто решился начать или завершить ремонт, избавляется от лишних вещей и накопленного за годы жизни хлама. Любые перемены будут к лучшему, если направить энергию в русло созидания и привести свой дом в порядок. Уместным будет и создание защиты: благодаря талисманам каждый сможет обеспечить свою безопасность от злых людей.

Что надеть в эту субботу

Этот субботний день потребует ответственности и сосредоточенности, и справиться с такими задачами поможет грамотный выбор цвета в одежде. Зеленые оттенки помогут быть услышанными, и с их помощью будет проще расположить к себе окружение. Насыщенные синие цвета будут благотворно влиять на внимание, а значит, помогут решать сложные вопросы. Украшения этого дня — изделия из серебра и платины, а камни-талисманы — хризолит, оливин и бирюза.


Настроение и здоровье в 8 лунный день

Луна в эту субботу несет позитивную энергетику, а значит, день обещает быть отличным. Сохранить хорошее настроение на весь день и обрести крепкое здоровье помогут умеренная физическая активность, массаж и спа-процедуры. Удачным в этот день будет желание изменить образ жизни, избавившись от вредной привычки засиживаться допоздна и не соблюдать режим питания.

Общение и любовь 17 июля

Эта суббота подходит как для новых знакомств, так и для романтических отношений. Астрологи рекомендуют внимательно следить за сказанными словами, чтобы ненароком не обидеть коллег или близких, а также настроиться на волну позитива, чтобы привлечь внимание к своей персоне. В эти лунные сутки можно смело назначать свидания, деловые встречи, а также проводить время с близкими людьми, занимаясь общими делами, приносящими удовольствие обоим партнерам.

Финансы и работа по лунному календарю

Восьмые лунные сутки — время, когда вселенная дает второй шанс. В этот день можно воплотить в жизнь те идеи, которые раньше казались недостижимыми или на которые не хватало сил. Астрологи рекомендуют лишь сменить тактику и не следовать проторенным путем — любое проявление креатива будет уместным, и новый подход позволит улучшить результаты и совершить прорыв. В субботу одинаково хорошо дается обучение и заключение сделок, развитие и использование полученных навыков на практике. В плане финансов этот лунный день подходит для вложений в проверенные источники с целью получения прибыли.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким Кардашьян, до Натальи Водяновой в рекламе смартфона
Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 июля 2021 года
Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью
Эмбер Херд опубликовала новую фотографию с трехмесячной дочерью
Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими выборами
Попова посоветовала наблюдателям привиться перед сентябрьскими
Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне
Ромео Бекхэм на свидании со своей девушкой Мией Реган в Кенсингтоне
Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу криптовалют
Казахстан вытеснил Россию из тройки мировых лидеров по майнингу
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
В Уфе для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021 построено 19 павильонов
В Уфе для проведения Национального финала WorldSkills Russia 2021

Топ на сегодня

В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Военный вертолет США снес фонари и приземлился в центре Бухареста
Военный вертолет США снес фонари и приземлился в центре Бухареста
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent в Венеции
Хейли Бибер, Аня Рубик, Шарлотта Генсбур посетили показ Saint Laurent

Еще по теме

Лунный день сегодня 26 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 21 января 2021 года
Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Лунный день сегодня 21 мая 2021 года