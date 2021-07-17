Лунный день сегодня 17 июля 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика ночного светила сильна, и чтобы использовать ее себе во благо, важно прислушиваться к советам астрологов. Ежедневные рекомендации помогут найти путь к успеху, сэкономив время и силы.

Сегодняшний день будет весьма продуктивным для тех, кто хочет преуспеть в деловой среде. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что смелые идеи можно воплощать в жизнь именно в эту субботу, и они получат максимальную поддержку от ночного светила.

Фаза Луны: 8 лунный день начнется с 13:03 по московскому времени. Растущая Луна в Весах — время для решения сложных задач, накопления знаний и применения их на практике. При условии самоорганизованности эти сутки пройдут без проблем.

Магнитные бури 17 июля: Солнце продолжает радовать отсутствием серьезной активности. Магнитных бурь на субботний день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

претворение в жизнь планов;деловое сотрудничество;активность;целеустремленность;хорошее настроение;ответственность.прокрастинация;сомнения и страхи;импульсивность.

Субботний день — идеальное время для преображений, и астрологи рекомендуют не откладывать запланированных домашних дел. В эти сутки удача ждет тех, кто решился начать или завершить ремонт, избавляется от лишних вещей и накопленного за годы жизни хлама. Любые перемены будут к лучшему, если направить энергию в русло созидания и привести свой дом в порядок. Уместным будет и создание защиты: благодаря талисманам каждый сможет обеспечить свою безопасность от злых людей.

Что надеть в эту субботу

Этот субботний день потребует ответственности и сосредоточенности, и справиться с такими задачами поможет грамотный выбор цвета в одежде. Зеленые оттенки помогут быть услышанными, и с их помощью будет проще расположить к себе окружение. Насыщенные синие цвета будут благотворно влиять на внимание, а значит, помогут решать сложные вопросы. Украшения этого дня — изделия из серебра и платины, а камни-талисманы — хризолит, оливин и бирюза.

Настроение и здоровье в 8 лунный день

Луна в эту субботу несет позитивную энергетику, а значит, день обещает быть отличным. Сохранить хорошее настроение на весь день и обрести крепкое здоровье помогут умеренная физическая активность, массаж и спа-процедуры. Удачным в этот день будет желание изменить образ жизни, избавившись от вредной привычки засиживаться допоздна и не соблюдать режим питания.

Общение и любовь 17 июля

Эта суббота подходит как для новых знакомств, так и для романтических отношений. Астрологи рекомендуют внимательно следить за сказанными словами, чтобы ненароком не обидеть коллег или близких, а также настроиться на волну позитива, чтобы привлечь внимание к своей персоне. В эти лунные сутки можно смело назначать свидания, деловые встречи, а также проводить время с близкими людьми, занимаясь общими делами, приносящими удовольствие обоим партнерам.

Финансы и работа по лунному календарю

Восьмые лунные сутки — время, когда вселенная дает второй шанс. В этот день можно воплотить в жизнь те идеи, которые раньше казались недостижимыми или на которые не хватало сил. Астрологи рекомендуют лишь сменить тактику и не следовать проторенным путем — любое проявление креатива будет уместным, и новый подход позволит улучшить результаты и совершить прорыв. В субботу одинаково хорошо дается обучение и заключение сделок, развитие и использование полученных навыков на практике. В плане финансов этот лунный день подходит для вложений в проверенные источники с целью получения прибыли.