"Майор Гром: Чумной Доктор": история создания фильма, российский фандом, успех на Netflix и планы на сиквелы

Вадим Карасев

В начале апреля в России состоялась премьера первого российского фильма по комиксам издательства Bubble Comics "Майор Гром: Чумной Доктор". В прокате картина в итоге собрала намного меньше, чем изначально рассчитывали создатели. Однако вскоре права на фильм купил американский стриминговый сервис Netflix. На платформе фильм вышел в начале июля и сразу же выбился в лидеры международного рейтинга. Spletnik рассказывает историю создания фильма с самого начала — от написания комиксов до полного метра, о российском фандоме ленты, реакции западных зрителей, а также планах на возможные сиквелы.

История создания

В основу сценария фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" легла серия одноименных комиксов российского издательского дома Bubble Comics. Он был основан еще в 2011 году журналистом Артемом Габреляновым, который с детства увлекался комиксами Marvel и мечтал о создании собственной комикс-империи в России.

Осуществить эти планы Артему помог его влиятельный отец Арам Габрелянов — основатель медиахолдинга News Media ("Жизнь", сайты Life.ru, Super.ru и Marker.ru). На самом старте проекта он выделил сыну около трех миллионов долларов, а потом еще неоднократно финансово содействовал сыну на разных этапах развития его комикс-корпорации.





Артем Габрелянов

В 2011 году Bubble Comics начал издавать первые юмористические журналы с небольшими статьями и комиксами, которые отсылали к реальным событиям и людям. Через год Габрелянов-младший вместе со своей командой решил изменить концепцию. Тогда-то они и придумали нескольких персонажей — Бесобоя, Красную Фурию, Инока и в том числе Майора Грома, — они и стали новыми главными героями еженедельно выходящих комиксов. Российским читателям такая неожиданная смена вектора понравилась, что сразу же отразилось на тиражах издательства.

В 2014—2015 годах, когда в России наступил расцвет комикс-культуры, издательство Bubble Comics продолжало дорабатывать скетчи с уже знакомыми персонажами и совершенствовать сюжетные линии, тем самым привлекая все новых и новых читателей.





В 2017 году в рамках эксперимента Bubble Comics решает выпустить короткометражный фильм, главным героем которого становится ранее выдуманный издательством персонаж Майор Гром. В основу 30-минутной ленты легли комиксы про российского супергероя, которые издательство выпускало в течение последних лет.

У Артема Габрелянова изначально были мысли о сознании полнометражного фильма про Майора Грома, однако начать он решил все же с выпуска короткометражки — чтобы оценить реакцию зрителей. К тому же снять короткий фильм было значительно быстрее и дешевле, чем полный метр. Деньги на съемки короткометражки Артему опять выделил отец: по данным РБК, речь шла о вложениях в 1 миллион долларов, в то время как сам Арам уверял, что потратил на этот проект "несколько сотен тысяч" в той же валюте. Для работы над фильмом в Bubble было создано специальное киноподразделение Bubble Studios — оно и занялось производством первой короткометражки о Майоре Громе.





От комикса до полного метра

В 2017 году выходит 30-минутный супергеройский фильм с элементами комедии о майоре полиции из Санкт-Петербурга Игоре Громе. Главный персонаж короткометражки хоть и не обладает какими-то сверхъестественными способностями, однако отлично владеет техникой рукопашного боя, логическим мышлением и детективными навыками. На фоне остальных Майора Грома также отличают его непримиримое отношение к преступникам и упертый характер.





Афиша короткометражного фильма "Майор Гром"

Короткометражка рассказывала, как Майор Гром пытается остановить банду грабителей в масках хоккеистов из популярного советского мультфильма "Шайбу! Шайбу!", которые затевают ограбление банка и берут его сотрудников в заложники. Кстати, изначально роль Майора Грома, которого впоследствии в полнометражной картине сыграл звезда сериала "Топи" Тихон Жизневский, в короткой версии картины досталась Александру Горбатову.

В одной из бесед с журналистами Габрелянов объяснил, почему решил начать снимать фильмы по комиксам именно о Майоре Громе, а не о других супергероях Bubble Comics. Артем признался, что этот вариант был банально проще и дешевле в реализации, что было важно для команды на старте:

Я обычно могу говорить про поднятие духа, что очень важно показать образ полицейского, но на самом деле он будет гораздо дешевле в производстве, чем Бесобой (другой герой комиксов Bubble Comics. — Прим. ред.), у которого все в чертях, в демонах, куча компьютерной графики.





Афиша короткометражного фильма "Майор Гром"





Международная премьера короткометражного фильма "Майор Гром" состоялась в феврале 2017 года на Берлинском кинофестивале. Позже ленту опубликовали на YouTube, где она только за первые сутки набрала более 1,7 миллиона просмотров. Критики, как и интернет-пользователи, в основном отреагировали положительно: они отмечали отличную визуальную составляющую, но при этом критиковали актеров за переигрывание, а сценаристов — за слишком примитивный сюжет.





После этого Артем Габрелянов вместе с командой Bubble Comics сразу же начал работать над сценарием полнометражного фильма. Сначала над сценарием фильма работал режиссер короткометражной ленты Владимир Беседин, а в 2019-м к проекту присоединился продюсер Михаил Китаев, известный своими работами над фильмами "Притяжение", "Лед" и "Т-34". По мнению Габрелянова, именно Китаев определил нужный вектор развития полнометражной картины, он же предложил в качестве режиссера Олега Трофима, с которым раньше работал вместе над фильмом "Лед".

В основу сценария легли все те же комиксы о Майоре Громе, которые создавались еще с 2012 года. Несмотря на то, что в скетчах были полностью прописаны характер героя и основные сюжетные линии, сценарий пришлось адаптировать для кино в течение двух лет.





Параллельно шел поиск актеров на роль самого Майора Грома и других ключевых персонажей. Александр Горбатов, который сыграл Грома в короткометражке, не был заинтересован в проекте, поэтому замену ему искали в течение года. Изначально создатели картины обсуждали кандидатуру Юры Борисова, пока они случайно не наткнулись в инстаграме на фото Тихона Жизневского и сразу же увидели в нем своего героя.

Мы даже не представляли себе, что в России так сложно найти высокого красивого мужика с интеллектом в глазах,

— так рассказывал о кастинге сценарист и продюсер проекта Роман Котков.





Тихон Жизневский в образе Майора Грома

Позже к проекту присоединились Сергей Горошко (он сыграл главного антагониста — Сергея Разумовского), Дмитрий Чеботарев (друг Разумовского — Олег Волков), Любовь Аксенова (журналистка Юлия Пчелкина) и другие.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, а на реализацию проекта ушло около 600 миллионов рублей. Около половины суммы лично выделил отец Артема Арам Габрелянов, а остальные средства предоставили инвесторы — компания "Яндекс. Студия" и частные лица.





Афиша фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

По сюжету фильма полицейский Игорь Гром, за которым по всему Санкт-Петербургу ходит слава неподкупного и справедливого сотрудника, преследует зловещего убийцу Чумного Доктора, который скрывается под маской и плащом. Злодей расправляется со всеми, кто когда-то смог уйти от правосудия с помощью денег и своих связей. Майор Гром же готов на все, чтобы прекратить кровавую резню в городе.

Провал в российском прокате и выход на западный рынок

Создатели фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" возлагали на свой уникальный для России проект большие надежды. Еще до премьеры Артем Габрелянов признавался, что они рассчитывают собрать в российском прокате порядка 1,5 миллиарда рублей, чтобы отбить вложенные в ленту деньги и вложить их в следующий фильм и развитие своей киновселенной. Однако в процессе работы компания Bubble Comics не ориентировалась исключительно на российского зрителя: их целью было совместить голливудский язык с отечественным кино с его исключительно русскими чертами.





Любовь Аксенова и Тихон Жизневский в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор"

Однако прогноз создателей картины относительно сборов не оправдался. Премьера фильма из-за затянувшегося постпродакшена и пандемии коронавируса несколько раз переносилась и в итоге состоялась только 1 апреля этого года. За первые выходные "Майор Гром: Чумной Доктор" собрал в кинотеатрах всего 104,5 миллиона рублей, а финальная сумма собранных денег в прокате составила 316,4 миллиона.





Тихон Жизневский в образе Майора Грома

Анализируя провал картины в прокате, Арам Габрелянов решил, что хорошим сборам помешали допущенные ошибки в рекламе и маркетинге проекта. Сам же основатель Bubble Comics Артем Габрелянов нашел этому сразу несколько причин.

То ли не угадали с рекламной кампанией, то ли люди не захотели идти в кино, то ли, не знаю... погода была не та,

— поделился своими мыслями Артем в беседе с российским Forbes.





Арам Габрелянов

Мнения насчет неудачных сборов первого российского супергеройского кино ходили самые разные, вплоть до того, что лента получилось банально плохой. Именно такое мнение разделяет российский кинокритик Антон Долин, который отметил, что других версий провала картины просто быть не может.

Несмотря на откровенный провал картины в отечественном прокате, всего через месяц после премьеры стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Точная сумма сделки хранится в секрете, однако Артем Габрелянов намекнул, что она стала рекордной для российского рынка (предыдущий рекорд установил российский сериал "Эпидемия", который был продан стриминговой платформе за 1,5 миллиона долларов). Отец Артема Габрелянова Арам в разговоре с Forbes отметил, что сумма их сделки была близка к двум миллионам долларов.





Интересно и то, что в России Netflix развивается за счет "Национальной Медиа Группы", где Арам Габрелянов занимал должность генерального директора с 2011 до 2017 год. Многие решили, что Габрелянов-старший благодаря старым связям мог иметь отношение к выгодной продаже Netflix картины "Майор Гром: Чумной Доктор". Однако сам Арам и его сын Артем отрицают причастность НМГ к сделке. Основатель Bubble Comics в целом довольно спокойно отреагировал на продажу его творения успешной стриминговой платформе:

Ну... мы порадовались. Я не такой эмоциональный человек в принципе.





Тихон Жизневский в образе Майора Грома

Реакция иностранных зрителей и российский фандом

После заключения сделки Netflix получил права на показ российского супергеройского кино сроком на несколько лет (точные даты не разглашаются) по всему миру. Премьера картины на платформе состоялась вечером 7 июля, и всего за один день "Майор Гром: "Чумной Доктор" смог возглавить международный рейтинг Netflix. В 64 странах мира лента Bubble Comics попала в топ-10 картин, а в 15 странах стала абсолютным лидером: в их числе оказались Бельгия, Италия, Испания, Бразилия, Венгрия, Чехия, Швейцария, а также ряд стран Латинской Америки и Ближнего Востока.





После просмотра российского супергеройского кино зрители из разных стран мира сразу же ринулись в твиттер, где принялись выражать свое искреннее восхищение российским блокбастером. В этих своих комментариях иностранные интернет-пользователи отмечали отличное кинопроизводство, актерский состав и идею в целом, а также сравнивали исполнителя главной роли Тихона Жизневского с голливудской звездой Майклом Фассбендером.





"Наконец посмотрел "Майора Грома"! Очень веселый и отличный фильм, с хорошим юмором и без кринжа, которыми обычно славятся фильмы Marvel. Достойное кинопроизводство. Посмотрите картину хотя бы ради тех, кто над ней работал и рисовал комиксы".





"По-настоящему насладился "Майором Громом" на Netflix. Это не очередной супергеройский фильм Disney или Marvel! Он совсем другой, более человечный. В нем есть немного от "Бойцовского клуба", "V значит Вендетта", бондианы и, конечно же, нолановского "Бэтмена" с русским акцентом. А Тихон Жизневский чем-то похож на Фассбендера".





"Майор Гром: Чумной Доктор". Это российский экшн, в котором чувствуется влияние "Бэтмена", "Шерлока Холмса" и "V значит Вендетта". Повествование приносит удовольствие, как и актерский состав. Мотивы главного героя заставят вас понять, что в похожей ситуации вы поступите так же, как и он".





"Майор Гром: Чумной Доктор" просто чертовски крут. Обычно я смотрю не так много российских фильмов, но надеюсь, что в будущем увижу больше экранизаций комиксов Bubble Studios".

Несмотря на провал картины в российском прокате и довольно неоднозначные отзывы отечественных критиков и зрителей, после премьеры картины у нее появилось и огромное количество поклонников. Восторженные российские зрители даже объединились в большой фандом. Внутри него они много общаются, обсуждают возможные сиквелы картины, обмениваются фанфиками о ключевых персонажах и делают мемы. В этих своих разговорах поклонники Майора Грома высокопарно заявляют, что с выходом картины у них наконец восстановилась вера в российское кино.





Тихон Жизневский в образе Майора Грома

Поклонников фильма оказалось настолько много, что в середине мая некоторые из них даже угодили в неприятную историю. На встречу с актерами фильма, которая 16 мая проходила в ЦДМ, фанатов пришло так много, что мероприятие пришлось досрочно прекратить из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. По словам одного из продюсеров ленты, вместо ожидаемых двух с половиной тысяч человек в итоге пришло около пяти тысяч. После этой встречи ЦДМ временно опечатали, а в отношении организатора (им выступило АО "Лубянка-Девелопмент") завели административное дело по статье о нарушении санитарных норм.





Кстати, несмотря на то, что главным героем картины является Майор Гром, многие фанаты прониклись симпатией к его антагонистам — Сергею Разумовскому (его в картине сыграл Сергей Горошко) и Олегу Волкову, которого на экране воплотил Дмитрий Чеботарев. Поклонники сразу же принялись шипперить этих двух персонажей, ласково назвав их пару "сероволк", и развивать их любовную линию в своих многочисленных фанфиках.





Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор"









Недавно эти фанфики, к слову, стали причиной скандала в сети. Это произошло после выхода в эфир очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант", гостями которого стали исполнители главных ролей в картине "Майор Гром: Чумной Доктор" Тихон Жизневский, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев. Эта программа вызвала у участников фандома возмущение, после чего они даже потребовали извинений от ведущего шоу Ивана Урганта.





У поклонников было сразу несколько претензий к Урганту. Во-первых, им показалось нетактичным и неуместным предложение Ивана к актерам каста зачитать отрывок одного из фанфиков с участием ключевых персонажей. По его сюжету Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев наслаждаются пикником в жаркий день, во время которого один кормит другого персиком. Поклонники предположили, что редакторы шоу вряд ли спросили разрешение на использование фанфика у его автора. Кроме того, многим показалось, что с помощью фанфика редакторы шоу хотели подшутить над любителями картины и отвлечь внимание зрителей от самой картины и исполнителей главных ролей.





Оскорбительными поклонникам показались и постоянные намеки Ивана Урганта на то, что основную аудиторию фильма составляют девочки-подростки.

Эта программа обесценила все старания, все моральные и финансовые вложения фан-базы буквально по щелчку пальцев, выставив фанатов тупыми 13-летними девочками (как Ургант сам акцентировал внимание на возрасте и половой принадлежности фанатов!).

Мне 22, и я хочу биться за 13-летних девочек, из которых якобы состоит наш фандом. Даже если так, что в этом плохого? Правда, я была в ЦДМ (там ранее проходила автограф-сессия для поклонников картины. — Прим. ред.), и детей и подростков там практически не заметила. У фандома довольно взрослая аудитория, но быть тринадцатилетней фанаткой не стыдно.

Вы опозорились на всю страну, пытаясь опозорить нас. Я уже писал, что быть фанатом, когда тебе 13, — это не плохо. У вас же дочь. Вы к ее увлечениям так же относитесь, Иван? Вам надо у Дмитрия Чеботарева поучиться быть папой,

— выразили свое возмущение увиденным поклонники фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Публичных извинений, к слову, представители фандома от Ивана Урганта так и не дождались. Однако они явно заявили о своем намерении отстаивать свои интересы до конца и во что бы то ни стало защищать работу Bubble Comics, которая им так понравилась.





Планы на будущее

Еще до российской премьеры картины "Майор Гром: Чумной Доктор" ее создатели подчеркивали, что сразу задумывали его как начало большой российской киновселенной. Специально для этого в фильме были оставлены отсылки к другим персонажам комиксов Bubble Comics. Кроме того, авторы уже задумывались над тем, какими могут быть сиквелы.





Даже провал ленты в российском прокате ничего не изменил в планах Артема Габрелянова и его команды. Он по-прежнему хочет снять сиквел "Майора Грома", однако признает, что из-за низких сборов первой картины им с командой будет куда сложнее искать инвесторов для второго фильма.

Низкие сборы не останавливают нас в глобальной идее создать нашу киновселенную,

— не теряет оптимизма Артем Габрелянов.





Артем Габрелянов





Яна Марковская