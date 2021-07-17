Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%

Вадим Карасев

Мировые продажи Lada выросли на 41,1% в первом полугодии (до 215,4 тысячи единиц) 2021 года. В России они поднялись на 51% (до 200,2 тысячи автомобилей), говорится в отчете Renault Group.

В десятку самых продаваемых в стране вошли четыре модели: на первом месте оказалась Granta (72,8 тысячи автомобилей), на втором — Vesta (57 тысяч автомобилей), также в рейтинг попали Niva и Largus. Завод укрепил лидирующие позиции в государстве с долей рынка в 23%, и это стало лучшим результатом за последние десять лет.

В первом полугодии прошлого года мировые продажи машин Lada достигали 152,74 тысячи, в РФ было продано 140,62 тысячи. По сравнению с этими показателями экспортные продажи автокомпании увеличились на 25,7%, до 15,23 тысячи штук.

Ранее Ruposters писал, что автомобили АО "АВТОВАЗ" переходят на платформу Renault-Nissan и одновременно выходят в новый ценовой сегмент — начиная с 2023 года средняя стоимость "Лады" составит 1 млн 200 тыс. рублей.