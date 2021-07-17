Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким Кардашьян, до Натальи Водяновой в рекламе смартфона
Еще одна неделя прошла под знаком Каннского фестиваля — выходы звезд и роскошные наряды становились главными модными темами. Что еще происходило в индустрии, рассказываем в нашем дайджесте.
1.Наталья Водянова стала амбассадором Samsung
Российская топ-модель и филантроп Наталья Водянова стала официальным амбассадором "Samsung Россия". В течение ближайшего года она будет участвовать в рекламных мероприятиях и кампаниях бренда, посвященных продвижению мобильных устройств Galaxy. Первая рекламная кампания с участием модели уже стартовала. Решение сотрудничать с брендом Наталья объяснила интересом к миру современных технологий.
Вот уже более пяти лет я сама инвестирую и участвую в создании технологических стартапов. В этом меня завораживает возможность не только заглянуть в будущее, но и прикоснуться к нему, принять участие в его создании,
— сказала она.
2.Наоми Кэмпбелл снялась в кампании Burberry
Британский бренд на этой неделе представил новую рекламную кампанию, посвященную коллекции TB Monogram. Ее главной героиней стала 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл.
Коллекция передает оптимистичное ощущение лета и чувство постоянного импульса — волнения перед тем, что будет дальше. И поэтому я подумал: "Кто, как не моя подруга Наоми Кэмпбелл, смог бы воплотить эту идею",
— поделился креативный директор Риккардо Тиши.
На кадрах, снятых фотографом Данко Штайнером, Наоми позирует на архитектурных постаментах, помещенных в воду, — минималистичные декорации символизируют прибрежную местность.
3.Фиби Файло точно возвращается в мир моды
Слухи о возвращении Фиби Файло, кажется, начали ходить сразу, едва она покинула Celine в 2017 году и на несколько лет ушла в тень. И вот на этой неделе поклонники дизайнера наконец получили официальное подтверждение. Фиби Файло точно вернется и запустит свой бренд при поддержке LVMH. Все подробности пока держатся в секрете — их должны объявить в январе 2022 года. Пока же Фиби хочется сосредоточиться на подготовительной работе.
Быть в моей студии и снова творить было захватывающе и невероятно приятно одновременно. Я с нетерпением жду возможности снова встретиться со своей аудиторией,
— призналась Фиби.
Со стороны модного конгломерата Файло может рассчитывать на всеобъемлющую поддержку, ведь глава LVMH Бернар Арно назвал ее "одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени".
4.Кейт Мосс стала лицом бренда Ким Кардашьян Skims
Помните поездку Ким Кардашьян в Рим, где она встретилась с Кейт Мосс? Кажется, звезды не только наслаждались красотой архитектуры и гуляли по Ватикану, но и обсуждали дела. На этой неделе стало известно, что 47-летняя Кейт Мосс стала лицом бренда нижнего белья и домашней одежды Skims, который Ким запустила в 2019 году.
Кейт — настоящая икона моды. Она продолжает оказывать влияние на целые поколения в культуре и стиле,
— отметила Ким, которая, кстати, дружит с Мосс с 2014 года — познакомились они на дне рождения своего общего друга, дизайнера Риккардо Тиши.
Напомним, что на прошлой неделе было объявлено, что Кардашьян временно приостанавливает деятельность своего бьюти-бренда KKW Beauty. Но вот со Skims дела, похоже, идут в гору! Недавно Ким стала и поставщиком белья и домашней одежды для олимпийской сборной США.
5.В Венеции прошел кутюрный показ Valentino
Второй день подряд Венеция стала местом крупных модных событий. Сначала там свой показ провел Saint Laurent, ну а вчера вечером новую коллекцию для Valentino презентовал Пьерпаоло Пиччоли. Коллекция получилась завораживающе красивой: в центре внимания невероятные цветовые сочетания и необычные перьевые шляпы, напоминающие медуз. В новой коллекции Пиччоли стремился подчеркнуть связь моды и изобразительного искусства.
За любованием этой красотой и рекомендуем встречать выходные!