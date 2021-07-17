Модный дайджест: от Кейт Мосс, ставшей лицом бельевого бренда Ким Кардашьян, до Натальи Водяновой в рекламе смартфона

Вадим Карасев

Еще одна неделя прошла под знаком Каннского фестиваля — выходы звезд и роскошные наряды становились главными модными темами. Что еще происходило в индустрии, рассказываем в нашем дайджесте.

1.Наталья Водянова стала амбассадором Samsung

Российская топ-модель и филантроп Наталья Водянова стала официальным амбассадором "Samsung Россия". В течение ближайшего года она будет участвовать в рекламных мероприятиях и кампаниях бренда, посвященных продвижению мобильных устройств Galaxy. Первая рекламная кампания с участием модели уже стартовала. Решение сотрудничать с брендом Наталья объяснила интересом к миру современных технологий.





Наталья Водянова

Вот уже более пяти лет я сама инвестирую и участвую в создании технологических стартапов. В этом меня завораживает возможность не только заглянуть в будущее, но и прикоснуться к нему, принять участие в его создании,

— сказала она.

2.Наоми Кэмпбелл снялась в кампании Burberry

Британский бренд на этой неделе представил новую рекламную кампанию, посвященную коллекции TB Monogram. Ее главной героиней стала 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл.





Наоми Кэмпбелл

Коллекция передает оптимистичное ощущение лета и чувство постоянного импульса — волнения перед тем, что будет дальше. И поэтому я подумал: "Кто, как не моя подруга Наоми Кэмпбелл, смог бы воплотить эту идею",

— поделился креативный директор Риккардо Тиши.





На кадрах, снятых фотографом Данко Штайнером, Наоми позирует на архитектурных постаментах, помещенных в воду, — минималистичные декорации символизируют прибрежную местность.









3.Фиби Файло точно возвращается в мир моды

Слухи о возвращении Фиби Файло, кажется, начали ходить сразу, едва она покинула Celine в 2017 году и на несколько лет ушла в тень. И вот на этой неделе поклонники дизайнера наконец получили официальное подтверждение. Фиби Файло точно вернется и запустит свой бренд при поддержке LVMH. Все подробности пока держатся в секрете — их должны объявить в январе 2022 года. Пока же Фиби хочется сосредоточиться на подготовительной работе.





Фиби Файло

Быть в моей студии и снова творить было захватывающе и невероятно приятно одновременно. Я с нетерпением жду возможности снова встретиться со своей аудиторией,

— призналась Фиби.

Со стороны модного конгломерата Файло может рассчитывать на всеобъемлющую поддержку, ведь глава LVMH Бернар Арно назвал ее "одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени".





Фиби Файло и Бернар Арно

4.Кейт Мосс стала лицом бренда Ким Кардашьян Skims

Помните поездку Ким Кардашьян в Рим, где она встретилась с Кейт Мосс? Кажется, звезды не только наслаждались красотой архитектуры и гуляли по Ватикану, но и обсуждали дела. На этой неделе стало известно, что 47-летняя Кейт Мосс стала лицом бренда нижнего белья и домашней одежды Skims, который Ким запустила в 2019 году.





Кейт Мосс

Кейт — настоящая икона моды. Она продолжает оказывать влияние на целые поколения в культуре и стиле,

— отметила Ким, которая, кстати, дружит с Мосс с 2014 года — познакомились они на дне рождения своего общего друга, дизайнера Риккардо Тиши.









Напомним, что на прошлой неделе было объявлено, что Кардашьян временно приостанавливает деятельность своего бьюти-бренда KKW Beauty. Но вот со Skims дела, похоже, идут в гору! Недавно Ким стала и поставщиком белья и домашней одежды для олимпийской сборной США.

5.В Венеции прошел кутюрный показ Valentino

Второй день подряд Венеция стала местом крупных модных событий. Сначала там свой показ провел Saint Laurent, ну а вчера вечером новую коллекцию для Valentino презентовал Пьерпаоло Пиччоли. Коллекция получилась завораживающе красивой: в центре внимания невероятные цветовые сочетания и необычные перьевые шляпы, напоминающие медуз. В новой коллекции Пиччоли стремился подчеркнуть связь моды и изобразительного искусства.

За любованием этой красотой и рекомендуем встречать выходные!





































































Надя Бесчетникова