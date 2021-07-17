Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Морской авиации России исполняется 25 лет

Морской авиации России исполняется 25 лет

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина



17 июля 1996 года приказом главнокомандующего ВМФ РФ была учреждена морская авиация Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Дата 17 июля была выбрана не случайно. Именно в этот день 1916 года, за 80 лет до официального дня рождения морской авиации русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны.

Тогда четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Сражение закончилось полной победой русских морских летчиков.

А за годы Великой Отечественной войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, во время них они уничтожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч самолётов противника.

В послевоенные годы морская авиация прошла перевооружение на реактивные самолеты, получила новые средства поражения — управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, торпеды и ракеты с ядерными зарядами.

После распада СССР части морской авиации, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Вооруженных Сил России. Сегодня собственной авиацией располагают все четыре флота России: Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. 

День 17 июля в истории


Современная морская авиация условно делится на корабельную и берегового базирования. А функционально — на морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения.

В рамках модернизации до 2030 года морской авиапарк пополнят новыми палубными истребителями, самолетами радиолокационного дозора и беспилотными летательными аппаратами корабельного базирования.


#история #авиа #праздники


842
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
4 закона процветания
4 закона процветания
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн — обсуждаем вечерние образы звезд
Канны-2021: Стелла Максвелл, Джорджина Родригес, Онор Суинтон Бирн —
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах раскритиковали в Сети
"Лишний вес видно": растолстевшую Викторию Боню в Каннах
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему отказала
Канье Уэст веселится с друзьями, после того как Ирина Шейк ему
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются жить вместе и ищут дом в
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Мировые продажи Lada за полгода выросли на 41,1%
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28
Появились фото с места аварийной посадки Ан-28

Топ на сегодня

В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием будущих советников по воспитанию
В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской области, поехали на отдых в «Артек» и «Смену»
Дети, эвакуированные из-за чрезвычайной ситуации в Челябинской
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут работу 13 педагогов
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится «VR лаборатория»
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области

Еще по теме

Морская авиация ВМФ России празднует день своего основания
Морская авиация России началась с победы над немцами над Балтикой
Морские лётчики Северного флота почтили память героев
Летчики морской авиации ВМФ России впервые отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30 СМ