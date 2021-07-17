Морской авиации России исполняется 25 лет

Алексей Вольцев

00:37 Автор: Юлия Сапрыгина

17 июля 1996 года приказом главнокомандующего ВМФ РФ была учреждена морская авиация Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Дата 17 июля была выбрана не случайно. Именно в этот день 1916 года, за 80 лет до официального дня рождения морской авиации русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны.

Тогда четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Сражение закончилось полной победой русских морских летчиков.

А за годы Великой Отечественной войны советские морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, во время них они уничтожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч самолётов противника.

В послевоенные годы морская авиация прошла перевооружение на реактивные самолеты, получила новые средства поражения — управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, торпеды и ракеты с ядерными зарядами.

После распада СССР части морской авиации, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Вооруженных Сил России. Сегодня собственной авиацией располагают все четыре флота России: Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский.

День 17 июля в истории

Современная морская авиация условно делится на корабельную и берегового базирования. А функционально — на морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения.

В рамках модернизации до 2030 года морской авиапарк пополнят новыми палубными истребителями, самолетами радиолокационного дозора и беспилотными летательными аппаратами корабельного базирования.

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