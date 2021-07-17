Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане

Анастасия Иванова

15:28 Автор: Виктория Карташева

Источник: МИД РФ

Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте министерства.

Она напомнила, что 15 июля Председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства.

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«К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров. Вызывает озабоченность, что за это время тяжелое социально-экономическое положение в стране только усугубилось», — отметила Захарова.

По её словам, Россия рассматривает стабильное функционирование всех ветвей власти и государственных институтов республики в качестве залога обеспечения её национального суверенитета и территориальной целостности.

«Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне», — подчеркнула Захарова.

Она также назвала контрпродуктивными попытки «некоторых внешних сил» повлиять на внутренние политические процессы в Ливане санкциями. Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что в ближайшее время будет достигнута договорённость по кандидатуре нового главы правительства.

Ранее глава христианской партии Ливана «Свободное патриотическое движение» (СПД) Джебран Басиль, находившийся в Москве с официальным визитом, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

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Парламентарий арабской республики на пресс-конференции по итогам прошедших консультаций рассказал, что поблагодарил главу российского внешнеполитического ведомства за чёткую позицию о невмешательстве во внутренние дела арабских государств, но при этом обратился с просьбой посодействовать в формировании нового правительства в Бейруте, в частности побудить назначенного премьер-министра страны Саада Харири ускорить процесс.

Ливан не может сформировать новое правительство с августа 2020 года, когда действующий кабинет министров подал в отставку после масштабного взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 200 человек и причинившего ущерб на сумму более 15 млрд долларов.

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