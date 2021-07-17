МВД планирует до конца года внедрить систему для поиска угнанных машин по всей России

Анастасия Иванова

13:27 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

В министерстве внутренних дел планируют до конца года внедрить в своих подразделениях по всей России систему «Паутина» для поиска предупреждения и раскрытия преступлений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, пишет ТАСС.

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», — отметили в пресс-службе ведомства.

Система, в частности, будет помогать предупреждать и пресекать административные нарушения, находить похищенные и угнанные автомобили, а также транспортные средства, владельцы которых скрылись с места ДТП.

Обязательный техосмотр для личных авто предложили отменить

Помимо этого, «Паутина» позволит автоматизировать оформление административных правонарушений, которые были зафиксированы дорожными камерами. Подчёркивается, что такая система уже работает в Центральном федеральном округе.

Ранее в МВД предложили отменить обязательный техосмотр для личных авто. Систему технического осмотра автомобилей необходимо радикально реформировать, сделав его необязательным для легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц, считают в ведомстве. Для желающих всё же пройти техосмотр можно предусмотреть льготы по оплате транспортного налога или полисов ОСАГО.

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