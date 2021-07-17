Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » МВД планирует до конца года внедрить систему для поиска угнанных машин по всей России

МВД планирует до конца года внедрить систему для поиска угнанных машин по всей России

МВД планирует до конца года внедрить систему для поиска угнанных машин по всей России

13:27  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



В министерстве внутренних дел планируют до конца года внедрить в своих подразделениях по всей России систему «Паутина» для поиска предупреждения и раскрытия преступлений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, пишет ТАСС.

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», — отметили в пресс-службе ведомства.

Система, в частности, будет помогать предупреждать и пресекать административные нарушения, находить похищенные и угнанные автомобили, а также транспортные средства, владельцы которых скрылись с места ДТП.

Обязательный техосмотр для личных авто предложили отменить


Помимо этого, «Паутина» позволит автоматизировать оформление административных правонарушений, которые были зафиксированы дорожными камерами. Подчёркивается, что такая система уже работает в Центральном федеральном округе.

Ранее в МВД предложили отменить обязательный техосмотр для личных авто. Систему технического осмотра автомобилей необходимо радикально реформировать, сделав его необязательным для легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц, считают в ведомстве. Для желающих всё же пройти техосмотр можно предусмотреть льготы по оплате транспортного налога или полисов ОСАГО.


#ДТП #транспорт


164
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Киев раскритиковал переговоры Байдена и Меркель по СП-2
Киев раскритиковал переговоры Байдена и Меркель по СП-2
Канны-2021: российский режиссер Кира Коваленко получила приз Каннского кинофестиваля
Канны-2021: российский режиссер Кира Коваленко получила приз
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года
На Украине придумали способ "блокировать" ВМФ России в Крыму
На Украине придумали способ "блокировать" ВМФ России в Крыму
Блейк Лайвли впервые засняли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке
Блейк Лайвли впервые засняли с тремя дочерьми на прогулке в Нью-Йорке
Звездопад Персеиды в 2021 году: каким Знакам Зодиака улыбнется удача в любви
Звездопад Персеиды в 2021 году: каким Знакам Зодиака улыбнется удача
Битва платьев: Наталья Водянова против Айрис Лоу
Битва платьев: Наталья Водянова против Айрис Лоу
В Томской области нашли пропавший во время полета Ан-28
В Томской области нашли пропавший во время полета Ан-28
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Восьмерки: энергетика числа 8 и его влияние на
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев
США просят Узбекистан приютить работавших на НАТО афганцев

Топ на сегодня

В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием будущих советников по воспитанию
В «Артеке» состоялась масштабная интерактивная игра с участием
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут работу 13 педагогов
В школах Удмуртии с 1 сентября по программе «Земский учитель» начнут
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
Скучающий мужчина повесил на свой пенис замок и случайно потерял ключ
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области
«Лаборатория безопасности» за год посетила 50 школ Иркутской области
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится «VR лаборатория»
В Благовещенске на базе детского технопарка «Кванториум-28» появится

Еще по теме

Контроль питания по отпечатку пальца позволил сэкономить 265 млн руб.
Интернет-СМИ будут под надзором
Роскомнадзор запустил систему контроля за интернет-СМИ
Более 145 километров ЛЭП заменили в Московской области в 2016 году