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На Украине придумали способ "блокировать" ВМФ России в Крыму

На Украине придумали способ "блокировать" ВМФ России в Крыму

Украина сможет блокировать российские порты в Крыму, если приобретет у США пять списанных катеров класса "Циклон". Такое мнение высказал в Facebook главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

В 2022 году США планируют вывести из состава флота 22 корабля и продать их по программе Foreign Military Sales (военные продажи за рубежом). Среди них будут списаны 5 катеров "Циклон" 1993-1995 годов постройки, которые могут быть интересны Украине, считает Чмут.

Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. При этом лодки могут стать отличной площадкой для модернизации, <…> для "показа зубов" лодкам, кораблям ФСБ или ВМФ России.

По словам Чмута, технические характеристики списанных американских катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море. Кроме того, с ними ВМС Украины сможет обеспечить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, "держать в тонусе" российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты. Журналист посетовал, что Киев теряет это "окно возможностей", поскольку для военно-политического руководства покупка американских кораблей остается непосильной задачей.

Как писал Ruposters, Турция поставит вооруженным силам Украины новое оружие, включая штурмовые БПЛА Bayraktar TB2 и современный корвет.

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По материалам: uposters.ru

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