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Названы победители Каннского кинофестиваля

Названы победители Каннского кинофестиваля

Жюри Каннского кинофестиваля, который сегодня завершил работу (образы с красной дорожки мы обсуждаем здесь), объявило победителей этого года. Главная награда, "Золотая пальмовая ветвь", досталась триллеру "Титан" Джулии Дюкорно.

Увы, российский фильм "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и другими звездами, остался без призов. Зато в параллельной программе "Особый взгляд" Россия одержала победу: здесь главный приз с картиной "Разжимая кулаки" завоевала Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова. В основном конкурсе жюри также отметило фильм "Купе номер шесть", снятый при участии России — в нем главную мужскую роль сыграл Юра Борисов 

Всего в основном конкурсе участвовало 24 картины (о них мы рассказывали здесь), а в жюри вошли Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Фильо, Мати Диоп, Милен Фармер, Сон Кан-хо, Мелани Лоран и Тахар Рахим. Возглавлял жюри в этом году режиссер Спайк Ли.


Джулия Дюкорно


Розамунд Пайк


Шэрон Стоун

Список победителей

"Золотая пальмовая ветвь"  — "Титан", режиссер Джулия Дюкорно

Гран-при — "Герой", режиссер Асгар Фархади"Купе номер шесть", режиссер Юхо Куосманен

Приз жюри — "Память", режиссер Апичатпонг Вирасетакул"Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид

Лучший режиссер — Леос Каракс ("Аннетт")

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам")

Лучшая женская роль — Ренате Реинсве ("Худший человек на свете")

Лучший сценарий — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ

"Золотая камера" (лучший дебют) — "Мурина", режиссер Антонета Кусиянович.


Адель Экзаркопулос


Розамунд Пайк


Калеб Лэндри Джонс


Шэрон Стоун и Венсан Линдон


Марко Беллоккьо и Паоло Соррентино


Джулия Дюкорно и Венсан Линдон
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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