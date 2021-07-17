Названы победители Каннского кинофестиваля
Жюри Каннского кинофестиваля, который сегодня завершил работу (образы с красной дорожки мы обсуждаем здесь), объявило победителей этого года. Главная награда, "Золотая пальмовая ветвь", досталась триллеру "Титан" Джулии Дюкорно.
Увы, российский фильм "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и другими звездами, остался без призов. Зато в параллельной программе "Особый взгляд" Россия одержала победу: здесь главный приз с картиной "Разжимая кулаки" завоевала Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова. В основном конкурсе жюри также отметило фильм "Купе номер шесть", снятый при участии России — в нем главную мужскую роль сыграл Юра Борисов
Всего в основном конкурсе участвовало 24 картины (о них мы рассказывали здесь), а в жюри вошли Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Фильо, Мати Диоп, Милен Фармер, Сон Кан-хо, Мелани Лоран и Тахар Рахим. Возглавлял жюри в этом году режиссер Спайк Ли.
Список победителей
"Золотая пальмовая ветвь" — "Титан", режиссер Джулия Дюкорно
Гран-при — "Герой", режиссер Асгар Фархади"Купе номер шесть", режиссер Юхо Куосманен
Приз жюри — "Память", режиссер Апичатпонг Вирасетакул"Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид
Лучший режиссер — Леос Каракс ("Аннетт")
Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам")
Лучшая женская роль — Ренате Реинсве ("Худший человек на свете")
Лучший сценарий — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ
"Золотая камера" (лучший дебют) — "Мурина", режиссер Антонета Кусиянович.