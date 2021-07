Названы самые популярные исполнители у россиян по версии Spotify

Вадим Карасев

Spotify отметил первый год работы на территории России и выпустил рейтинг исполнителей и групп, песни которых отечественные пользователи слушали чаще всего. Топ-5 самых популярных сольных исполнителей с декабря 2020 года почти не изменился — лидируют рэп и хип-хоп.

В списке оказался Morgenshtern, Скриптонит, kizaru и ЛСП, а также Pharaoh. За ними идут Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж. Среди певиц на верхушке рейтинга стоит россиянка Алена Швец, вторую строчку занимает американка Билли Айлиш, на третьем месте Ариана Гранде. Также в перечне упомянуты Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Среди самых прослушиваемых групп больше всего выделяются южнокорейские BTS (первое место) и Blackpink (восьмое место), а также исполнители хип-хопа Miyagi & Andy Panda (второе место) и $uicideBoy$ (четвертое место). Третье место заняли "Король и Шут", пятое — украинская группа "Пошлая Молли", шестое — российская панк-группа "Порнофильмы". Еще меломаны часто прослушивали "Кино", "Нервы" и группу из Санкт-Петербурга "Кис-Кис".

Самые популярные треки по мнению сервиса: Slava Marlow "Снова я напиваюсь", kizaru "Дежавю", BTS "Dynamite", The Weeknd "Blinding Lights", Morgenshtern "Cristal & МОЁТ" и записанная со Slava Marlow песня "Быстро", Скриптонит "Москва любит..." и "Положение". Замыкает этот список Slava Marlow "По глазам" и Masked Wolf "Astronaut In The Ocean".

Больше всего пользователей Spotify оказалось в Москве и Санкт-Петербурге, их догоняют Екатеринбург и Краснодар, а также Новосибирск. В десятку вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Уфа.