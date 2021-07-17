"Неожиданно": Водонаева рассекретила свое официальное имя по паспорту
39-летняя Алена Водонаева удивила своих подписчиков. Звезда "Дома-2" раскрыла, как ее зовут по паспорту, сообщает "Экспресс газета".
Накануне обучавшаяся около года на факультете журналистики Алена Водонаева получила диплом МГУ, чем похвасталась перед своими подписчиками в инстаграме.
Однако подписчики обратили внимание, что в дипломе вместо Алены Водонаевой указана Елена. "Неожиданно", - пишут пользователи, узнав настоящее имя звезды "Дома-2".
Поклонники обратились к самой Водонаевой, попросив объяснить ситуацию. В ответ телеведущая подтвердила, что ее официальное имя на самом деле - Елена.
Звезда раскрыла, что в Советском Союзе оформлявшая документы о рождении "вредная тетка" отказалась указывать имя "Алена". Тем не менее, близкие всю жизнь называли ее именно этим именем.
По признанию Водонаевой, сейчас ей лень менять документы, так как она "ненавидит бюрократию".
Как писал NEWSTES, ранее Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы.