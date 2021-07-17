"Неожиданно": Водонаева рассекретила свое официальное имя по паспорту

Вадим Карасев

39-летняя Алена Водонаева удивила своих подписчиков. Звезда "Дома-2" раскрыла, как ее зовут по паспорту, сообщает "Экспресс газета".

Накануне обучавшаяся около года на факультете журналистики Алена Водонаева получила диплом МГУ, чем похвасталась перед своими подписчиками в инстаграме.



Ещё одна личная высота взята. Диплом журфака МГУ. Это был прекрасный год: сложный по нагрузкам, мощный по новым знаниям, и восхитительный по впечатлениям от происходящего. Впечатлениям на всю жизнь. Это воистину легендарное место, и я счастлива быть его частичкой. Спасибо всем нашим преподавателям за увлекательное путешествие длиною в учебный год. У меня была всего лишь одна четвёрка, но я ее пересдала на пять. Просто чтобы гордится собой, ну и чтобы в табеле было красиво. Люблю, когда все красиво

Однако подписчики обратили внимание, что в дипломе вместо Алены Водонаевой указана Елена. "Неожиданно", - пишут пользователи, узнав настоящее имя звезды "Дома-2".

Поклонники обратились к самой Водонаевой, попросив объяснить ситуацию. В ответ телеведущая подтвердила, что ее официальное имя на самом деле - Елена.

Звезда раскрыла, что в Советском Союзе оформлявшая документы о рождении "вредная тетка" отказалась указывать имя "Алена". Тем не менее, близкие всю жизнь называли ее именно этим именем.

По признанию Водонаевой, сейчас ей лень менять документы, так как она "ненавидит бюрократию".

Как писал NEWSTES, ранее Водонаева возмутила фанатов Балабанова фотосессией у его могилы.